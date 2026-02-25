الخير أشرف على تشغيل بئر الريّ في النبي يوشع بالطاقة الشمسية لدعم الزراعة ومياه الشفة

أشرف النائب مع مياه مصطفى عيد على تشغيل بئر مياه في بلدة النبي بالطاقة الشمسية، والذي نُفِّذ على نفقة "منظمة ليبر ليف".



وأكدّ النائب الخير" أهمية هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه تغذية أراضي المشتركين في النبي يوشع والضيعة، إضافةً إلى إمكانية الاستعانة به لتأمين مياه الشفة عند الحاجة، لما يشكّله من دعم أساسي للاستقرار الزراعي والحياتي في المنطقة.



كما توجّه بالشكر إلى ، ودائرة مياه المنية، مقدرا جهود جميع العاملين والمستخدمين فيها، ومؤكداً" دعمه المستمر لها ووقوفه إلى جانبها وإلى جانب رئيسها الحاج مصطفى عيد"، متمنياً "دوام النجاح في سبيل تأمين خدمة المياه لكافة المشتركين ضمن نطاق المنية الإدارية".



Advertisement