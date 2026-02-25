تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بلدية سير ـ الضنية دعت الأهالي للإبلاغ عن أي مبنى متصدع

Lebanon 24
25-02-2026 | 06:27
بلدية سير ـ الضنية دعت الأهالي للإبلاغ عن أي مبنى متصدع
بلدية سير ـ الضنية دعت الأهالي للإبلاغ عن أي مبنى متصدع photos 0
أعلنت بلدية سير الضنية، في بيان، انه "إنطلاقاً من مسؤوليتنا الكاملة تجاه المجتمع وحرصاً منا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتأكيداً على أهمية تضافر الجهود لتدارك كافة المخاطر المحتملة التي قد تهدّد السلامة العامة، ومنعاً لوقوع أي كارثة إنهيار، تدعو بلدية سير المواطنين الكرام إلى التعاون الفوري والإبلاغ عن أي مبنى يشتبه بكونه متصدّعاً أو يحتاج إلى تدعيم ضمن نطاقها".



وتمنت البلدية على الاهالي "مراجعة البلدية خلال ساعات الدوام الرسمي، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لتقديم طلبات الكشف، حيث ستقوم البلدية بدورها بإرسال فريق هندسي متخصص لمعاينة الأبنية وتحديد مدى خطورتها وإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة
