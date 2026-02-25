آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة

قال مصدر حقوقي لـ" " إنّ الأنظار تتجهُ إلى المراسيم المتعلقة بالزيادات التي أقرت على رواتب الموظفين (6 رواتب إضافية)، وعما إذا كانت ستصدرُ بمراسيم تشريعية أم لا، مشيراً إلى أن "إصدار مثل هذه المراسيم يمثل صلاحية مُنحت للحكومة".





في المقابل، كشف مصدر حكومي لـ"لبنان24" أنّ تلك الزيادات ستكون بمراسيم تشريعية فعلاً، وبالتالي ستُدفع فوراً، ما يعني أنه لا تأخير فيها، وسيكون ذلك اعتباراً من أول آذار المُقبل.





وقالت المصدر إن الزيادة على الـ"TVA" لتمويل الإضافات على الرواتب هي التي تحتاج إلى إقرار في مجلس النواب، بينما القرارات الأخرى المرتبطة بالزيادات الفورية ستُنفذ فوراً، وذلك ربطاً برفع الضريبة على البنزين 300 ألف ليرة.