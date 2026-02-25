نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين عدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام

صدر عن نقابة المستشفيات في البيان التالي:



في ضوء الأخبار التي يتم الإطلاع عليها في بين الحين والآخر، والتي مفادها " ان شركات التأمين بدأت تطبيق زيادة على التعرفات الإستشفائية بنسبة 6 بالمئة "،يهم ّ نقابة المستشفيات في لبنان توضيح التالي :

اولاً: ان زيادة ال 6 بالمئة ما زالت في خانة الوعود التي سمعتها النقابة خلال الإجتماعات التي عقدت مع ، وهي بالتالي لم تنفّذ حتى تاريخه علماً ان تأثيرها الفعلي على الفاتورة لا يتجاوز نسبة ال 2 بالمئة.

ثانياً: ان هذه النسبة ما تزال بعيدة عما كانت تطالب به النقابة وهي لا تزال عند نسبة 70 % من التعرفات المعتمدة في العام 2019 للفواتير التي تغطى داخل المستشفى و50 % من تعرفة الـ 2019 للصور والفحوصات الخارجية التي تحصل خارج المستشفى، في حين أن شركات التأمين عمدت الى تسعير أقساط التأمين كما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة المالية على عدة مراحل ورفعت قيمة البوالص على المؤمنين اكثر من مرة.

ثالثاً: إن لجوء شركات التأمين الى رفع قيمة البوالص اليوم بحجة رفع قيمة التعرفات المسددة الى المستشفيات لا يعكس الواقع اليوم ولا يمكن استعمالها مع المؤمنين التي نحرص على تقديم افضل الخدمات الصحّية لهم.

بناء على هذه المعطيات، تتمنى نقابة المستشفيات على شركات التأمين التروّي في المواقف الإعلامية وعدم التفرّد في نشر المعلومات التي تضلل الرأي العام حفاظاً العلاقة وإحتراماً للمسؤولية المشتركة في ما بيننا لما فيه مصلحة المريض اولاً ، واستمرارية تقديمات المستشفيات ودور شركات التأمين الهام.

