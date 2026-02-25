تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين عدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:52
A-
A+
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين عدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين عدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:
 
في ضوء الأخبار التي يتم الإطلاع عليها في وسائل الإعلام بين الحين والآخر، والتي مفادها " ان شركات التأمين بدأت تطبيق زيادة على التعرفات الإستشفائية بنسبة 6 بالمئة "،يهم ّ نقابة المستشفيات في لبنان توضيح التالي : 
اولاً: ان زيادة ال 6 بالمئة ما زالت في خانة الوعود التي سمعتها النقابة خلال الإجتماعات التي عقدت مع جمعية شركات الضمان ، وهي بالتالي لم تنفّذ حتى تاريخه علماً ان تأثيرها الفعلي على الفاتورة لا يتجاوز نسبة ال 2 بالمئة.
ثانياً: ان هذه النسبة ما تزال بعيدة عما كانت تطالب به النقابة وهي لا تزال عند نسبة 70 % من التعرفات المعتمدة في العام 2019 للفواتير التي تغطى داخل المستشفى و50 % من تعرفة الـ 2019 للصور والفحوصات الخارجية التي تحصل خارج المستشفى، في حين أن شركات التأمين عمدت الى تسعير أقساط التأمين كما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة المالية على عدة مراحل ورفعت قيمة البوالص على المؤمنين اكثر من مرة.
ثالثاً: إن لجوء شركات التأمين الى رفع قيمة البوالص اليوم  بحجة رفع قيمة التعرفات المسددة الى  المستشفيات لا يعكس الواقع اليوم ولا يمكن استعمالها مع المؤمنين التي نحرص على تقديم افضل الخدمات الصحّية لهم.
بناء على هذه المعطيات، تتمنى نقابة المستشفيات على شركات التأمين التروّي في المواقف الإعلامية وعدم التفرّد في نشر المعلومات التي تضلل الرأي العام حفاظاً على حسن العلاقة وإحتراماً للمسؤولية المشتركة في ما بيننا لما فيه مصلحة المريض اولاً ، واستمرارية تقديمات المستشفيات ودور شركات التأمين الهام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركات التأمين والمستشفيات: المواجهة على 15%
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال المخابز تتمنى السلام والأمن للبنان في العام الجديد
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أصحاب المطاعم: ننتظر تعديل التعميم رقم 1
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس نقابة أصحاب المطاعم: نأسف لصدور هذا التعميم
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية شركات الضمان

وسائل الإعلام

على حسن ال

على حسن

لبنان

المري

عرفات

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-25
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:44 | 2026-02-25
Lebanon24
10:35 | 2026-02-25
Lebanon24
10:30 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24