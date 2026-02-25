مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟

أوضح مسؤول في ، اليوم الأربعاء، أنّ الحزب لا يعتزم التدخل عسكريا إذا وجّهت ضربات "محدودة" إلى ، مع تحذيره من "خط أحمر" هو استهداف المرشد .







وقال المسؤول الذي تحفظ عن ذكر هويته لوكالة "فرانس برس": "إذا كانت الضربات الأميركية لإيران محدودة، فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكريا. لكن إن كان هدفها إسقاط النظام الايراني أو استهداف شخص المرشد علي ، فالحزب سيتدخل حينها".







وشدد على أن أي استهداف لخامنئي "سيكون بمثابة خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، كما أنّ أي حرب هدفها إسقاط النظام في إيران، تعني حكما أنّ ستسارع إلى شن حرب على ".







وأوضح أنه إزاء هذا السيناريو، فإن "تدخل الحزب حينها لن يكون محدودا إنما قتالا وجوديا". (سكاي نيوز)

Advertisement