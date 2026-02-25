تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير الإعلام استقبل الأسمر واطلع من جمعية "غدي" على رؤيتها لتطوير الإعلام البيئي

Lebanon 24
25-02-2026 | 12:31
وزير الإعلام استقبل الأسمر واطلع من جمعية غدي على رؤيتها لتطوير الإعلام البيئي
استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ترافقه نقيبة العاملين في "تلفزيون لبنان" ميرنا شدياق.


وشكر الأسمر لوزير الإعلام "إنجازاته بعد مرور أكثر من عام على توليه مهماته، لا سيما في مجال تأكيد حرية الاعلام والاعلاميين في لبنان وممارستهم دورهم من دون اي اشكالات، وتعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان"، داعيا اياه الى "مواكبة العمل الدؤوب الذي يقوم به وزير الاعلام ويعطي النتائج في زمن تقل فيه النتائج".


وقال: "تلفزيون لبنان هو التلفزيون الرسمي الوطني الجامع والعابر للطوائف والمذاهب والمناطق والاحزاب". وأثنى على عمل الوزير "في مجال تدعيم واحياء الأرشيف والتؤامة والقناة 5".


وشكر الوزير مرقص رئيس الاتحاد العمالي العام والنقيبة شدياق، على مواكبتهما للجهود الآيلة إلى تدعيم الاعلام العام والنهوض به، "بدءا بتلفزيون لبنان الذي اخد طريقه الى النهوض مرورا بالوكالة الوطنية للاعلام التي تم تجهيزها بالمعدات اللازمة المطلوبة وأصبحت بحلة جديدة منذ شهر، وصولا إلى اذاعة لبنان، ونحن في صدد إعادة تفعليها كما تستحق. وفي كل ذلك هاجسي هو ليس فقط التجهيزات والمعدات إنما ايضا العنصر البشري الذي يحرص عليه الاتحاد العمالي في هيئاته وبشخص رئيسه المتابع الدائم، ونحن نشكره على متابعته الكريمة".


من جهتها، شكرت شدياق الوزير مرقص "الذي لم يخيبنا يوما في اي حق لجأنا به اليه"، كما شكرته على تعيين رئيسة ومجلس الإدارة لتلفزيون لبنان، واشارت الى وجود تحديات كبيرة امام تلفزيون لبنان "إنما بمساعدة الوزير مرقص سنصل الى مرحلة يكون فيها في مصاف المحطات الاخرى".


جمعية "غدي"


واستقبل الوزير مرقص رئيس جمعية "غدي"، رئيس مجلس إدارة المجموعة الإعلامية البيئية الدكتور فادي غانم على رأس وفد يمثل الجمعيات البيئية والمحميات الطبيعية في لبنان.


وإثر الاجتماع، أوضح غانم أنه عرض لمرقص رؤية جمعية "غدي" ومؤسساتنا الإعلامية لتطوير الإعلام البيئي في لبنان وتعزيز دوره كركيزة أساسية في نشر الوعي البيئي ودعم السياسات الوطنية المرتبطة بحماية الطبيعة والاستدامة.


وقال: "قدمنا شرحا للدور الريادي الذي تؤديه منصاتنا الإعلامية، ولا سيما "غدي نيوز" وموقع "الثائر"، في مواكبة القضايا البيئية ونشر المعرفة العلمية وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية على المستوى الوطني والإقليمي. وأطلعنا معاليه على الاتفاقيات المرتقبة التي تعمل الجمعية على توقيعها مع عدد من الشركاء، والتي تهدف إلى تعزيز الإعلام البيئي المتخصص وتطوير إنتاج المحتوى البيئي العلمي والتوثيقي، إضافة إلى إطلاق منصة HIMA ECO MEDIA والبودكاست البيئي The 30×30 Earthbound بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL)، بما يساهم في ترسيخ مفهوم "الحمى" كنهج وطني ومجتمعي لحماية الطبيعة".


وتابع: "عرضنا المشاريع المشتركة التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع شبكة أعضاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، والتي تهدف إلى تعزيز دور الإعلام في دعم الجهود الوطنية والدولية لحماية التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة".


بدوره، أكد مرقص "دعمه للمبادرات الإعلامية البيئية"، مشددا على "أهمية تطوير الإعلام المتخصص وتعزيز دوره في خدمة القضايا الوطنية بما يسهم في بناء وعي بيئي مسؤول لدى المجتمع".


وفي بيان لجمعية "غدي" عقب اللقاء، أكدت التزامها "مواصلة العمل بالشراكة مع وزارة الإعلام وكل الجهات المعنية، لتعزيز موقع لبنان منصة رائدة في الإعلام البيئي ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة".
