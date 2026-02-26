إطلاق نار "غزير" على الحدود اللبنانية السورية.. وهذا ما تبين

أفادت مندوبة " " عن سماع إطلاق نار على الحدود من الجهة لبلدة مطربا الحدودية شمالي .

وحسب المعلومات، فإنّ اطلاق النار هو نتيجة اشتباك مسلح بين الامن العام السوري ومجموعات مسلحة من قرية البرهانية.