تكتل لبنان القوي يطلب عقد جلسة برلمانية لمناقشة الحكومة

تقدم تكتل " القوي" بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، وذلك استناداً إلى المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس والدور الرقابي الذي كفله .

وأوضح في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي لمساءلة الحكومة حول مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أن العديد من الأسئلة السابقة التي وجهها التكتل بقيت دون أجوبة أو جاءت ردودها "فارغة".



وشدد البيان على أن انتظام عمل المؤسسات والمساءلة يمثلان في ، معتبراً أن الجلسة المطلوبة تشكل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة ولتوضيح أسباب التقصير. كما حذر من أن التهاون في احترام المهل الدستورية يضعف ثقة المواطنين بالدولة، مؤكداً ضرورة وضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين.



