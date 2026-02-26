تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تكتل لبنان القوي يطلب عقد جلسة برلمانية لمناقشة الحكومة

Lebanon 24
26-02-2026 | 09:25
تكتل لبنان القوي يطلب عقد جلسة برلمانية لمناقشة الحكومة
تقدم تكتل "لبنان القوي" بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، وذلك استناداً إلى المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس والدور الرقابي الذي كفله الدستور.
 
وأوضح التيار الوطني الحر في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي لمساءلة الحكومة حول مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أن العديد من الأسئلة السابقة التي وجهها التكتل بقيت دون أجوبة أو جاءت ردودها "فارغة".

وشدد البيان على أن انتظام عمل المؤسسات والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في دولة القانون، معتبراً أن الجلسة المطلوبة تشكل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة ولتوضيح أسباب التقصير. كما حذر التيار من أن التهاون في احترام المهل الدستورية يضعف ثقة المواطنين بالدولة، مؤكداً ضرورة وضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين.

تكتل" الجمهورية القوية" يطعن بمواد في قانون الموازنة
أربع ثوابت داخل تكتل "الجمهورية القوية"
أيوب: تكتل "الجمهورية القوية" ضد الارجاء أو التمديد للمجلس النيابي
خلال جلسة الحكومة.. هذا ما طلبه وزير الصحة
التيار الوطني الحر

التيار الوطني

دولة القانون

حجر الزاوية

برلماني

الدستور

التيار

التزام

