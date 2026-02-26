تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بري تابع الاوضاع والمستجدات خلال لقائه السفير القطري.. واستقبل رئيس واعضاء الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء
Lebanon 24
26-02-2026
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في
عين التينة
، سفير قطر لدى
لبنان
الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.
كما استقبل
الرئيس بري
وفداً من الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور إيلي ناجي عوض،
نائب رئيس
الهيئة الدكتور محمد عماد الدين سلمى، الدكتورة عاتكة
بري
، الدكتور إيلي أبو يزبك، الدكتور رفعت غانم، وماري جوزي شليطا.
ووضع الوفد رئيس المجلس بأهداف ومهام وبرامج عمل الهيئة الناظمة وأهمية دورها.
وبعد اللقاء تحدث الدكتور عوض قائلا: اليوم تشرفنا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ
نبيه
بري حيث وضعنا دولته بصورة انطلاق عمل الهيئة إنطلاقا من كونها هيئة أنشئت بقانون صادر عن مجلس النواب اللقاء ، كان إيجابياً وبناء وأكدنا خلاله أن الهيئة ليست إطاراَ تصادمياً بل مرجعية علمية تنظيمية تعمل بتنسيق كامل مع الإدارة المعنية.
وأضاف: هدفنا واضح حماية صحة المواطن اللبناني، وتعزيز ثقة الناس بالقطاع الغذائي ، ودعم سمعة لبنان الإنتاجية والتصديرية .
وتابع: نحن نؤمن بأن سلامة الغذاء ليست ملفا إدارياً فحسب بل هي مسؤولية وطنية مشتركة والعمل سيكون ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية بعيدأ عن أي استعراض أو تشهير ، والمرحلة المقبلة هي مرحلة بناء وتنسيق وتفعيل تدريجي بما يعزز حضور الدولة ويحمي صحة الناس في آن معاً.
