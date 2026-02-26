تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

علي حسن خليل: النص القانوني لا يُلغيه إلا قانون آخر وفق الأصول

Lebanon 24
26-02-2026 | 13:17
A-
A+
علي حسن خليل: النص القانوني لا يُلغيه إلا قانون آخر وفق الأصول
علي حسن خليل: النص القانوني لا يُلغيه إلا قانون آخر وفق الأصول photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن استغرابه من حديث رئيس الحكومة القاضي نواف سلام حول قانون الانتخابات، ولا سيما قوله إن تعليق الدائرة 16 يتيح للمغتربين الاقتراع لـ 128 نائباً.
 
واعتبر خليل أن من يتولى رئاسة الحكومة، خاصة بخلفية قضائية، يُفترض أن يكون أكثر حرصاً على احترام النصوص النافذة بدلاً من تأويلها سياسياً.

وشدد خليل في منشوره على أن القانون لا يُعلَّق بتصريح، ولا يُعدَّل باجتهاد، ولا تُبدَّل أحكامه بإرادة سياسية، مؤكداً أن النص القانوني لا توقف مفاعيله ولا يغيرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية.
 
وختم مشيراً إلى أن أي قراءة تخالف ذلك تمس بمبدأ الشرعية وبواجب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون كما هو، لا كما يُراد له أن يكون.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن رأي هيئة التشريع.. حسن خليل: لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن خليل: عودة أهالي بلدة كفركلا لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن خليل: لن نتردد في مواجهة أي مشروع يستهدف وجودنا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
توغو تؤكد: لا تسليم لداميبا دون إجراءات قانونية صارمة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب علي حسن خليل

قانون الانتخابات

السلطة التنفيذية

نواف سلام

حسن خليل

رئاسة ال

علي حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:48 | 2026-02-26
Lebanon24
16:37 | 2026-02-26
Lebanon24
16:21 | 2026-02-26
Lebanon24
16:10 | 2026-02-26
Lebanon24
15:11 | 2026-02-26
Lebanon24
15:07 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24