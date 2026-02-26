علي حسن خليل: النص القانوني لا يُلغيه إلا قانون آخر وفق الأصول

أعرب ، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن استغرابه من حديث رئيس الحكومة القاضي حول ، ولا سيما قوله إن تعليق الدائرة 16 يتيح للمغتربين الاقتراع لـ 128 نائباً.

واعتبر خليل أن من يتولى رئاسة الحكومة، خاصة بخلفية قضائية، يُفترض أن يكون أكثر حرصاً على احترام النصوص النافذة بدلاً من تأويلها سياسياً.



وشدد خليل في منشوره على أن القانون لا يُعلَّق بتصريح، ولا يُعدَّل باجتهاد، ولا تُبدَّل أحكامه بإرادة سياسية، مؤكداً أن النص القانوني لا توقف مفاعيله ولا يغيرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية.

وختم مشيراً إلى أن أي قراءة تخالف ذلك تمس بمبدأ الشرعية وبواجب في تطبيق القانون كما هو، لا كما يُراد له أن يكون.



