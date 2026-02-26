تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شركات فرنسية تنافس على مشاريع الربط البري والبحري

Lebanon 24
26-02-2026 | 22:27
A-
A+
شركات فرنسية تنافس على مشاريع الربط البري والبحري
شركات فرنسية تنافس على مشاريع الربط البري والبحري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الاخبار": تكشف مصادر مطّلعة أن النقاشات الجارية بعيداً من الأضواء تتناول، بصورة غير مباشرة، إعادة تفعيل مرفأ طرابلس بعد تعميق حوضه بما يسمح باستقبال سفن شحن كبيرة، وهو مشروع تعمل عليه شركة (CMA-CGM) الفرنسية العملاقة. غير أنّ جدوى هذه الخطوة تبقى مرتبطة بإقرار خطط مكمّلة، من بينها ربط المرفأ بالساحل السوري عبر خط سكة حديد مخصّص لنقل البضائع، أو البحث في تحويل مطار القليعات إلى منصة للشحن الجوي أكثر منه مطاراً للرحلات التجارية التقليدية.

ويبقى القرار النهائي رهن المفاوضات التي توقّفت مؤقّتاً، فيما تقود المجموعة الفرنسية، برئاسة رجل الأعمال اللبناني - الفرنسي رودولف سعادة، مباحثات لتطوير عقود التعاون مع السلطات السورية، سواء في مرافئ الساحل أو في المطارات، ولا سيما مطار حلب الدولي، إضافة إلى مطارات شحن قريبة من اللاذقية، بالتوازي مع دراسة مشروع شقّ طريق بري طويل يربط الساحل السوري بالعمق العربي عبر الأردن أو العراق.

وبحسب المعطيات المتداولة، تراهن دمشق على استقطاب استثمارات كبيرة من شركات أجنبية، بينها «موانئ دبي»، إلى جانب الشركة الفرنسية التي سبق أن تولّت تشغيل مرفأ اللاذقية .

في المقابل، لا يبدو لبنان في موقع يسمح له بجذب استثمارات مماثلة، في ظل أزمته الداخلية والعوائق الناتجة من ترهّل مؤسسات الدولة وغياب التشريعات الإصلاحية. ويُسجَّل في هذا السياق دور فرنسي متنامٍ عبر تعزيز حضور خبراء وموظفين فرنسيين ضمن الفرق الاستشارية المساعدة لرئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر.

وفي موازاة ذلك، عاد الحديث عن احتمال تعرّض برامج التنقيب عن النفط والغاز في الساحل اللبناني لضغوط أميركية متزايدة، عبر الضغط لربط تعاون الشركات العالمية بانضمام لبنان إلى شبكة الطاقة التي تربط اليونان وقبرص شمالاً بكيان الاحتلال جنوباً، مع توقّعات أميركية بانضمام لبنان وسوريا لاحقاً إلى هذا المسار المرتبط أيضاً بمصر والأردن، مقابل تجاهل المشروع الموازي الذي تعمل عليه تركيا.
وفي السياق نفسه، يدور نقاش بعيداً من الإعلام حول مستقبل قطاع النقل الجوي والبري والبحري في لبنان، خصوصاً في ضوء التسريبات المتعلّقة بإمكان بيع شركة طيران الشرق الأوسط. وترتبط هذه التسريبات بمواقف منسوبة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ترى أن على مصرف لبنان «المبادرة بخطوة جريئة لتفعيل وتنشيط مؤسساته التي تدرّ الأموال»، وتشدّد على أهمية ضخ استثمار جديد في شركات مربحة يملكها مصرف لبنان، كالـ«ميدل إيست» وكازينو لبنان وبنك «انترا»، مع ضرورة إعادة تقييمها مالياً قبل البحث عن مستثمرين.

وكان سعيد قد نفى، خلال لقاءات مع سياسيين، بدء أي مفاوضات مع شركة (CMA-CGM) لبيعها الـ«ميدل إيست»، فيما تلتزم الشركة الفرنسية الصمت حيال هذه الأنباء.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري وبحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا ستعزّز وجودها البري والجوي والبحري في غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: البنتاغون حذر كبرى شركات الدفاع من مراجعة أدائها
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع الشركات اللبنانية يبحث تعزيز تنافسية القطاع الخاص في 2026
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 08:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الشرق الأوسط

مصرف لبنان

الفرنسية

السورية

العراق

طرابلس

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-02-27
Lebanon24
01:00 | 2026-02-27
Lebanon24
00:56 | 2026-02-27
Lebanon24
00:13 | 2026-02-27
Lebanon24
23:03 | 2026-02-26
Lebanon24
23:02 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24