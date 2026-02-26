تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عون يرسم سقف النقاش حول "العفو العام"

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:03
عون يرسم سقف النقاش حول العفو العام
عون يرسم سقف النقاش حول العفو العام photos 0
كتب روجيه ابو فاضل في" الديار": يتقدم ملف العفو العام مجدداً إلى واجهة النقاش الوطني، وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي رفيع المستوى أن كل ما يُتداول عن إمكان تمرير عفو يشمل جرائم طالت الجيش أو تجاوز حقوق الجرحى، لا يستند إلى أي معطيات جدية، مشدداً على أن هذا الأمر مرفوض بشكل قاطع، دستورياً ووطنياً وأخلاقياً. وأكد المصدر أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يشكل الضمانة الأساسية في هذا الملف، نظراً إلى تاريخه ومسيرته على رأس المؤسسة العسكرية، ومعرفته العميقة بثمن التضحيات التي قدمها الجيش دفاعاً عن لبنان واستقراره.

وأوضح المصدر أن موقف رئيس الجمهورية في هذا الإطار، يُعدّ امتدادا لمسار ثابت التزم به منذ توليه قيادة الجيش، في مرحلة كانت من الأخطر على الدولة ومؤسساتها. ففي وقت تعرضت فيه المؤسسة العسكرية لضغوط قاسية ومحاولات إضعاف ممنهجة، قاد العماد عون معركة صامتة للحفاظ على تماسك الجيش، وعمل على تأمين الدعم الدولي اللازم لضمان استمراريته وصموده، ما سمح للمؤسسة العسكرية بالبقاء الركيزة الأخيرة للاستقرار الوطني.

وختم المصدر القضائي بالتأكيد أن النقاش حول العفو العام، رغم طابعه الوطني والإنساني، لن يُفصل عن مبدأ العدالة، وأن أي قانون محتمل سيخضع لضوابط صارمة تمنع المساس بالثوابت الوطنية.
 
