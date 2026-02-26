عون يرسم سقف النقاش حول "العفو العام"

وأوضح المصدر أن موقف رئيس الجمهورية في هذا الإطار، يُعدّ امتدادا لمسار ثابت التزم به منذ توليه ، في مرحلة كانت من الأخطر على الدولة ومؤسساتها. ففي وقت تعرضت فيه المؤسسة العسكرية لضغوط قاسية ومحاولات إضعاف ممنهجة، قاد معركة صامتة للحفاظ على تماسك الجيش، وعمل على تأمين الدعم الدولي اللازم لضمان استمراريته وصموده، ما سمح للمؤسسة العسكرية بالبقاء الركيزة الأخيرة للاستقرار الوطني.وختم المصدر القضائي بالتأكيد أن النقاش حول العفو العام، رغم طابعه الوطني والإنساني، لن يُفصل عن مبدأ العدالة، وأن أي قانون محتمل سيخضع لضوابط صارمة تمنع المساس بالثوابت الوطنية.