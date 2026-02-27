عبدالله: ابطال قانون استقلالية القضاء انتكاسة حقيقية لمسار الإصلاح

كتب النائب على منصة "إكس": "من موقع المتابع والمواكب للطريق الذي سلكناه لاقرار قانون استقلالية ، وبالرغم من بعض ملاحظاتي عليه المسجلة في المحاضر، وبعد اخذ ورد واضافات وتعديلات، من ومن وملاحظات رئيس الجمهورية، فأنني اعتبر ابطال القانون انتكاسة حقيقية لمسار الإصلاح".

