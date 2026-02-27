مخاوف من خطوة غير محسوبة عند الحدود

تتزايد في الأوساط السياسية والأمنية المخاوف من احتمال حصول خطوة غير محسوبة عند الحدود بين وسوريا، في ظل تصاعد الحديث عن نشاط مهربين في المناطق الحدودية.ورغم أن الخطاب الرسمي يركّز على الطابع الأمني الضيّق لهذه التحركات، تحذّر مصادر متابعة من أن أي معالجة متسرّعة أو تصعيد غير مضبوط قد يؤدي إلى انفجار الوضع بشكل كامل.وتلفت هذه المصادر إلى أن حساسية الواقع الميداني، وتداخل العوامل الأمنية والسياسية، يجعلان من أي خطأ في التقدير شرارة محتملة لتطورات أوسع، في وقت لا يحتمل فيه البلدان أي توتّر إضافي.