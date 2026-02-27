رئيس التجمع الطبي الاجتماعي: قرار القاضية الأسمر باعتبار الدواء المزور جناية "شجاع وحكيم"

أشاد رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو البروفسور ، بقرار القاضية اعتبار الدواء المزور جناية وإحالة الفاعل والمتاجر به على ، واصفاً القرار بأنه "شجاع وحكيم".



واعتبر رضا في بيان أن "الدواء المزور هو سمّ قاتل يهدد حياة المرضى"، محذراً من خطورته الخاصة على مرضى السرطان، حيث إن استعمال الدواء المزور يسرّع انتقال المرض إلى مرحلة النقائل (metastasis) ويؤدي إلى الموت السريع، بالإضافة إلى مخاطره على مرضى الجلطات والأمراض المستعصية.



ورأى أن هذا القرار "يضع حداً لانتشار الأدوية المزورة التي كانت قد غزت البلاد"، ونوّه بدور القاضية في اتخاذ قرارات مماثلة تتعلق بالتقارير الطبية المزورة التي تصدر عن البعض لإخفاء جرائم موت أو عن أطباء يتاجرون بالبشر. كما أشاد بنقيب الصيادلة السابق "الذي كان يرفع صوته معهم محذراً من الأدوية المزورة".



