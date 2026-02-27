تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رئيس التجمع الطبي الاجتماعي: قرار القاضية الأسمر باعتبار الدواء المزور جناية "شجاع وحكيم"

Lebanon 24
27-02-2026 | 02:36
رئيس التجمع الطبي الاجتماعي: قرار القاضية الأسمر باعتبار الدواء المزور جناية شجاع وحكيم
رئيس التجمع الطبي الاجتماعي: قرار القاضية الأسمر باعتبار الدواء المزور جناية شجاع وحكيم photos 0
أشاد رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفسور رائف رضا، بقرار القاضية ندى الأسمر اعتبار الدواء المزور جناية وإحالة الفاعل والمتاجر به على محكمة الجنايات، واصفاً القرار بأنه "شجاع وحكيم".

واعتبر رضا في بيان أن "الدواء المزور هو سمّ قاتل يهدد حياة المرضى"، محذراً من خطورته الخاصة على مرضى السرطان، حيث إن استعمال الدواء المزور يسرّع انتقال المرض إلى مرحلة النقائل (metastasis) ويؤدي إلى الموت السريع، بالإضافة إلى مخاطره على مرضى الجلطات والأمراض المستعصية.

ورأى أن هذا القرار "يضع حداً لانتشار الأدوية المزورة التي كانت قد غزت البلاد"، ونوّه بدور القاضية الأسمر في اتخاذ قرارات مماثلة تتعلق بالتقارير الطبية المزورة التي تصدر عن البعض لإخفاء جرائم موت أو عن أطباء يتاجرون بالبشر. كما أشاد بنقيب الصيادلة السابق جو سلوم "الذي كان يرفع صوته معهم محذراً من الأدوية المزورة".
مجلس نقابة الأطباء

محكمة الجنايات

نقابة الأطباء

الأمين العام

ندى الأسمر

شرق أوسطي

بيت الشرق

رائف رضا

