بول كنعان دعا وزارة المال الى إيضاح قرارها المتعلق بعدم المس بمشاعات جبل لبنان المملوكة

اعتبر للرابطة المحامي في بيان أن "مسألة المشاعات مسألة دقيقة لاسيما أنها تعود تاريخياً في قرى وبلدات الى عائلات وبلدات، ما يتطلّب عدم المس بها، لاسيما في هذه المرحلة التي قد تكون لدى البعض فيها مخاوف، وسط ما يحكى عن تعديات تتطلب المتابعة الجدية من المختص".



ودعا وزارة المال الى "إيضاح قرارها وعدم المس بمشاعات جبل المملوكة من أبناء جبل لبنان بموجب حجج وسندات واضحة موجودة لدى القضاة العقاريين والدوائر العقارية".

