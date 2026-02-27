تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بول كنعان دعا وزارة المال الى إيضاح قرارها المتعلق بعدم المس بمشاعات جبل لبنان المملوكة
Lebanon 24
27-02-2026
|
03:20
اعتبر
الأمين العام
للرابطة
المارونية
المحامي
بول يوسف كنعان
في بيان أن "مسألة المشاعات مسألة دقيقة لاسيما أنها تعود تاريخياً في قرى وبلدات
جبل لبنان
الى عائلات وبلدات، ما يتطلّب عدم المس بها، لاسيما في هذه المرحلة التي قد تكون لدى البعض فيها مخاوف، وسط ما يحكى عن تعديات تتطلب المتابعة الجدية من
القضاء
المختص".
ودعا وزارة المال الى "إيضاح قرارها وعدم المس بمشاعات جبل
لبنان
المملوكة من أبناء جبل لبنان بموجب حجج وسندات واضحة موجودة لدى القضاة العقاريين والدوائر العقارية".
