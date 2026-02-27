تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل "حزب الله" قادر على خوض حربٍ جديدة؟

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
27-02-2026 | 06:00
A-
A+
هل حزب الله قادر على خوض حربٍ جديدة؟
هل حزب الله قادر على خوض حربٍ جديدة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكّد "حزب الله" عبر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أنّه سيدخل في أيّ حربٍ أميركيّة - إسرائيليّة ستُخاض ضدّ إيران، إنّ تمّ إستهداف المُرشد علي خامنئي، على الرغم من الضغوطات الداخليّة التي تُمارس على "الحزب"، من أجل تجنيب البلاد أيّ ضربة جديدة قد تكون أكثر تدميراً من الحرب الأخيرة.

وعلى الرغم من أنّ موقف "حزب الله" بات واضحاً من النزاع الأميركيّ – الإيرانيّ، غير أنّه يُواجه صعوبات كثيرة في خوض جولة جديدة من المعارك مع إسرائيل. فلا تزال بيئة المُقاومة مكشوفة ويتمّ خرقها من الجانب الإسرائيليّ، ولا تزال تل أبيب تجدّ كلّ فترة، الفرصة سانحة أمامها لاستهداف شخصيّات ميدانيّة بارزة في صفوف "الحزب". وما الغارات العنيفة امس على البقاع الا عينة من العدوان الاسرائيلي المستمر. وستكون أيّ مُواجهة أخرى مع العدوّ الإسرائيليّ مُكلفة على الحزب، من حيث تدمير المنازل وقرى في شمال الليطاني وخسارته لقادته، كما كان الحال بعد 7 تشرين الأوّل 2023.

وحتّى الآن، لم يعدّ مُعظم المواطنين الجنوبيين إلى القرى الحدوديّة، لأنّ البلدات والبيوت هناك لا تزال مُدمّرة، ولم تُطلق بعد عجلة إعادة الإعمار، لأنّها مربوطة بنزع سلاح "حزب الله" بالكامل، بينما قام الجيش بمُساعدة "اليونيفيل" ولجنة "الميكانيزم"، إلى تفكيك بنى تحتيّة من مواقع ومستودعات وأنفاق، كان يستخدمها "الحزب" في جنوب الليطاني، ما يُصعّب على "المُقاومة الإسلاميّة" خوض حربٍ مباشرة من خطوط القتال الأماميّة التقليديّة، وانتقالها وتمركزها في شمال الليطاني، ما سيُعرّض مناطق جديدة للإستهداف والتدمير، ويرفع النقمة على حارة حريك، وخصوصاً وأنّ العديد من مُناصريها لا يزالون ينتظرون دفع التعويضات لهم.

كذلك، سيُسرّع إقحام "حزب الله" البلاد في أيّ حربٍ، عمليّة نزع سلاحه، وزيادة غضب رئيسيّ الجمهوريّة العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام عليه، إضافة إلى الأحزاب والتيّارات المُؤيّدة لحصر السلاح، توازيّاً مع إنتقال حلفاء لـ"الحزب" من داعم لـ"المُقاومة"، إلى مُشجّع لخطّة الجيش.

في المقابل، يعتبر "حزب الله" أنّه لا يزال يتمتّع بنقاط قوّة. فبعد 27 تشرين الثاني 2024، حافظ على ما تبقى من ترسانته الصاروخيّة السريّة في مناطق شمال الليطاني، وهو جاهزٌ لاستعمالها في المعارك ضدّ إسرائيل.

كما أنّ "حزب الله" يرى أنّ إيران لن تكون وحيدة هذه المرّة إنّ استُهدِفَ رأس النظام في طهران، فسيخوض الحرب مع "الحوثيين" في اليمن، والفصائل الشيعيّة المسلّحة في العراق، إلى جانب الحرس الثوريّ الإيرانيّ، ما سيسبب ضغطاً كبيراً على إسرائيل التي ستُواجه قصفاً من عدّة جهّات في آن واحد، بينما قد لا تنجح الولايات المتّحدة في اعتراض كافة المقذوفات، التي سيصل حتماً الكثير منها إلى المستوطنات الإسرائيليّة، وستطال أيضاً قواعد وسفناً أميركيّة في الشرق الأوسط.

وتُعوّل إيران ومعها "حزب الله" على القصف المركّز من عدّة بلدان ضدّ إسرائيل والأهداف الأميركيّة، لزيادة النقمة الشعبيّة في تل أبيب على بنيامين نتنياهو، وفي واشنطن، على دونالد ترامب، من أجل إيقاف الحرب والعودة إلى طاولة التفاوض. لكن، فإنّ من شأن أيّ ضربة قاسية وحاسمة قد تتلقاها طهران، أنّ تُؤثّر سلبيّاً على طموحها في إبقاء برنامجها الصاروخيّ والنوويّ، وأنّ تدفعها إلى القبول بالشروط الغربيّة، الرامية إلى إنهاء كلّ ما له علاقة بتطوير قنبلة ذريّة، وبالقضاء على "محور المُقاومة".
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
جعجع: "حزب الله" غير قادر على مواجهة أحد اليوم
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُمكن تطبيق ما جرى لـ"قسد" مع "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الحكومة اللبنانية قادرة على مواجهة "رياح التغيير" في المنطقة؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله العراقي": يجب الاستعداد لخوض حرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:35 | 2026-02-27
Lebanon24
08:34 | 2026-02-27
Lebanon24
08:05 | 2026-02-27
Lebanon24
07:58 | 2026-02-27
Lebanon24
07:46 | 2026-02-27
Lebanon24
07:43 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24