تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"القومي" يتخذ قراره
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-02-2026
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ "
الحزب القومي
" في
دائرة الشوف
- عاليه نشاطاً انتخابياً يهدفُ إلى "التشبيك" مباشرة مع "
التيار الوطني الحر
" بالتعاون مع "
حزب الله
".
وذكرت المعلومات أن "القومي" يسعى إلى تثبيت وجود "شعبية" وأرضية انتخابية ضمن عاليه بشكلٍ خاص، لاسيما أن الدعم الذي يحتاجهُ "
التيار
" لكي يؤمن الحواصل سيكونُ مرتبطاً بقوى مختلفة قد تلعبُ دوراً على صعيد الماكينة
الانتخابية
، وقد تُصبح أيضاً شريكاً أساسياً مع "التيار"، مثل "القومي".
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
السناتور الأميركي ليندسي غراهام يؤكد: القرار بشأن إيران "اتّخذ" بالفعل
Lebanon 24
السناتور الأميركي ليندسي غراهام يؤكد: القرار بشأن إيران "اتّخذ" بالفعل
27/02/2026 15:44:49
27/02/2026 15:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مكي: هندسة الخيارات "Nudges" تساعد الناس على اتخاذ القرار الصحيح
Lebanon 24
مكي: هندسة الخيارات "Nudges" تساعد الناس على اتخاذ القرار الصحيح
27/02/2026 15:44:49
27/02/2026 15:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن البيت الأبيض بشـأن إيران: الرئيس ترمب يتخذ القرار النهائي بناء على ما هو أفضل لبلدنا وأمننا القومي
Lebanon 24
رويترز عن البيت الأبيض بشـأن إيران: الرئيس ترمب يتخذ القرار النهائي بناء على ما هو أفضل لبلدنا وأمننا القومي
27/02/2026 15:44:49
27/02/2026 15:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دورتك الشهرية "بوصلة" لتعزيز أدائك المهني واتخاذ القرارات الشجاعة
Lebanon 24
دورتك الشهرية "بوصلة" لتعزيز أدائك المهني واتخاذ القرارات الشجاعة
27/02/2026 15:44:49
27/02/2026 15:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
الحزب القومي
دائرة الشوف
الانتخابية
حزب الله
التيار
الشوف
تابع
قد يعجبك أيضاً
مداهمات لـ"الريجي" في طرابلس وهذا ما ضُبط!
Lebanon 24
مداهمات لـ"الريجي" في طرابلس وهذا ما ضُبط!
08:35 | 2026-02-27
27/02/2026 08:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت يقرع ناقوس الخطر حول استنسابية تعاميم وزارة المال
Lebanon 24
المطران تابت يقرع ناقوس الخطر حول استنسابية تعاميم وزارة المال
08:34 | 2026-02-27
27/02/2026 08:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يتابع بناء استراتيجية الوزارة مع رؤساء الوحدات والمدير العام
Lebanon 24
مرقص يتابع بناء استراتيجية الوزارة مع رؤساء الوحدات والمدير العام
08:05 | 2026-02-27
27/02/2026 08:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: نريد شراكة مواطنين لا هدنة طوائف، وتوازن ثقة لا توازن خوف
Lebanon 24
باسيل: نريد شراكة مواطنين لا هدنة طوائف، وتوازن ثقة لا توازن خوف
07:58 | 2026-02-27
27/02/2026 07:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية من مقر "وطن الإنسان": ندعم مساعي بناء دولة المؤسسات
Lebanon 24
الرابطة المارونية من مقر "وطن الإنسان": ندعم مساعي بناء دولة المؤسسات
07:46 | 2026-02-27
27/02/2026 07:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:35 | 2026-02-27
مداهمات لـ"الريجي" في طرابلس وهذا ما ضُبط!
08:34 | 2026-02-27
المطران تابت يقرع ناقوس الخطر حول استنسابية تعاميم وزارة المال
08:05 | 2026-02-27
مرقص يتابع بناء استراتيجية الوزارة مع رؤساء الوحدات والمدير العام
07:58 | 2026-02-27
باسيل: نريد شراكة مواطنين لا هدنة طوائف، وتوازن ثقة لا توازن خوف
07:46 | 2026-02-27
الرابطة المارونية من مقر "وطن الإنسان": ندعم مساعي بناء دولة المؤسسات
07:43 | 2026-02-27
كم بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية حتى الآن؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 15:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 15:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 15:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24