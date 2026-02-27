كشلي من السرايا: العفو العام مطلب أساسي وتخفيض السنة السجنية ضرورة

استقبل الدكتور في السرايا الحكومية، رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم المحامي حسن كشلي على رأس وفد من الهيئة.

وأطلع كشلي رئيس الحكومة على نشاطات الهيئة وتوصيات مفتي الجمهورية الشيخ ، مؤكداً أن ملف السجناء قضية أساسية تحظى بمتابعة يومية من دار الفتوى.



وعرض الوفد الجهود الإنسانية والقانونية المبذولة لدعم السجناء وعائلاتهم، خاصة خلال شهر . وفي الشق القانوني، شدد كشلي على ضرورة إقرار قانون العفو العام وإخلاء سبيل الموقوفين الذين لم تُجرَ محاكمتهم منذ أكثر من 13 عاماً، واصفاً استمرار توقيفهم بـ"المظلومية غير المقبولة".

كما طالب بتخفيض السنة السجنية، مشيراً إلى أن هذه المطالب باتت ملحة خاصة بعد الاتفاق اللبناني-السوري الأخير، فيما وعد الرئيس سلام بمتابعة الملف وعدم تركه.