تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كشلي من السرايا: العفو العام مطلب أساسي وتخفيض السنة السجنية ضرورة

Lebanon 24
27-02-2026 | 09:25
A-
A+
كشلي من السرايا: العفو العام مطلب أساسي وتخفيض السنة السجنية ضرورة
كشلي من السرايا: العفو العام مطلب أساسي وتخفيض السنة السجنية ضرورة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى المحامي حسن كشلي على رأس وفد من الهيئة.
 
وأطلع كشلي رئيس الحكومة على نشاطات الهيئة وتوصيات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكداً أن ملف السجناء قضية أساسية تحظى بمتابعة يومية من دار الفتوى.

وعرض الوفد الجهود الإنسانية والقانونية المبذولة لدعم السجناء وعائلاتهم، خاصة خلال شهر رمضان. وفي الشق القانوني، شدد كشلي على ضرورة إقرار قانون العفو العام وإخلاء سبيل الموقوفين الذين لم تُجرَ محاكمتهم منذ أكثر من 13 عاماً، واصفاً استمرار توقيفهم بـ"المظلومية غير المقبولة".
 
كما طالب بتخفيض السنة السجنية، مشيراً إلى أن هذه المطالب باتت ملحة خاصة بعد الاتفاق اللبناني-السوري الأخير، فيما وعد الرئيس سلام بمتابعة الملف وعدم تركه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: حلف الناتو حذر الدنمارك على مدى 20 عاما من ضرورة إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لدى أهل السنّة تقدير كبير للمملكة العربية السعودية ومن صنعوا "ابو عمر" يدركون حتما هذا الامر فاستغلوه وانني أوكد ان اهل السنّة هم الاساس في الحضور الوطني
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يجب النظر إلى العفو العام كقضية وطنية والتوقف عندها بإيجابية ومسؤولية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يرسم سقف النقاش حول "العفو العام"
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

عبد اللطيف

الشيخ عبد

رئيس سلام

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27
Lebanon24
12:16 | 2026-02-27
Lebanon24
12:10 | 2026-02-27
Lebanon24
12:03 | 2026-02-27
Lebanon24
12:01 | 2026-02-27
Lebanon24
11:29 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24