تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
13
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في هذه المنطقة.. ضبط معمل متنقّل داخل فان معد لتصنيع الكبتاغون
Lebanon 24
27-02-2026
|
09:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق
اللبنانية
، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دورية من
مديرية المخابرات
من ضبط معمل متنقّل داخل فان معد لتصنيع الكبتاغون في منطقة حرف السماقة – جرود
الهرمل
، كما ضبطت كمية كبيرة من المواد الأولية والآلات المستعملة لتصنيع المخدرات.
كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة
صحراء الشويفات
المواطن (ط.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: محاولة القتل، الاعتداء على أحد المواطنين، تحصيل أموال بقوة السلاح على خلفية نشاطه بأعمال المراباة، الاتجار بالأسلحة الحربية، فرض خوات، افتعال إشكالات، إطلاق النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف
القضاء
المختص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفاصيل جديدة.. هذا ما كُشف عن عملية ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في بعلبك (صور)
Lebanon 24
تفاصيل جديدة.. هذا ما كُشف عن عملية ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون في بعلبك (صور)
27/02/2026 19:50:22
27/02/2026 19:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو والصور.. ضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات!
Lebanon 24
بالفيديو والصور.. ضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات!
27/02/2026 19:50:22
27/02/2026 19:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة...ضبط مستودع لحوم فاسدة (فيديو)
Lebanon 24
في هذه المنطقة...ضبط مستودع لحوم فاسدة (فيديو)
27/02/2026 19:50:22
27/02/2026 19:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة...ضبط مكملات غذائية منتهية الصلاحية
Lebanon 24
في هذه المنطقة...ضبط مكملات غذائية منتهية الصلاحية
27/02/2026 19:50:22
27/02/2026 19:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
مديرية المخابرات
مديرية التوجيه
صحراء الشويفات
قيادة الجيش
مديرية ال
اللبنانية
الشويفات
تابع
قد يعجبك أيضاً
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل عند مداخل عين الحلوة؟
Lebanon 24
ماذا يحصل عند مداخل عين الحلوة؟
12:16 | 2026-02-27
27/02/2026 12:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الأسعار.. آخر تصريح لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن الأسعار.. آخر تصريح لوزير الاقتصاد
12:10 | 2026-02-27
27/02/2026 12:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل عرض وعدنان طرابلسي سبل التعاون وتعزيز الحوار
Lebanon 24
الجميّل عرض وعدنان طرابلسي سبل التعاون وتعزيز الحوار
12:03 | 2026-02-27
27/02/2026 12:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح ونحنُ مع استراتيجية للأمن الوطني
Lebanon 24
الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح ونحنُ مع استراتيجية للأمن الوطني
12:01 | 2026-02-27
27/02/2026 12:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:57 | 2026-02-26
26/02/2026 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع
Lebanon 24
إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع
14:51 | 2026-02-26
26/02/2026 02:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيطر صديق يحيى السنوار على غزة؟
Lebanon 24
كيف سيطر صديق يحيى السنوار على غزة؟
14:00 | 2026-02-26
26/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:38 | 2026-02-27
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:16 | 2026-02-27
ماذا يحصل عند مداخل عين الحلوة؟
12:10 | 2026-02-27
عن الأسعار.. آخر تصريح لوزير الاقتصاد
12:03 | 2026-02-27
الجميّل عرض وعدنان طرابلسي سبل التعاون وتعزيز الحوار
12:01 | 2026-02-27
الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح ونحنُ مع استراتيجية للأمن الوطني
11:29 | 2026-02-27
هيكل تسلم من ماغرو دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وبحث مع موسى نتائج اجتماع القاهرة
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 19:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 19:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 19:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24