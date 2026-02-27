سلام يستقبل السفير القطري ويبحث معه الأوضاع والعلاقات الثنائية

استقبل الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا الحكومية، سفير دولة قطر لدى الشيخ بن ال ثاني وتناول البحث مجمل الاوضاع اضافة الى العلاقات الثنائية.



واستقبل الرئيس سلام في لاتفيا الدكتور حسام ابو مرعي بحضور قنصل عام لاتفيا في لبنان جيرار رنو، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

