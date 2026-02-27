سلام يستقبل السفير القطري ويبحث معه الأوضاع والعلاقات الثنائية

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
Lebanon 24
27-02-2026
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا الحكومية، سفير دولة قطر لدى
لبنان
الشيخ
سعود
بن
عبد الرحمن
ال ثاني وتناول البحث مجمل الاوضاع اضافة الى العلاقات الثنائية.
واستقبل الرئيس سلام
وزير الصحة
في
جمهورية
لاتفيا الدكتور حسام ابو مرعي بحضور قنصل عام لاتفيا في لبنان جيرار رنو، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
