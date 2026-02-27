الجيش يعزز انتشاره في ميس الجبل بثلاث نقاط جديدة

استحدث الجيش اليوم ثلاث نقاط ثابتة على الحدود: الأولى في منطقة كركزان مدينة ، والثانية في منطقة كروم الشراقي شرق المدينة، والثالثة مقابل مستعمرة ، ليصبح عدد نقاط انتشاره في بلدة ميس الجبل وأطرافها ثلاث نقاط.

Advertisement