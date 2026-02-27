طرابلسي التقى الجميّل في بيت الكتائب.. هذا ما تمّ بحثه

استقبل رئيس النائب سامي الجميّل في بيت المركزي في الصيفي النائب عدنان طرابلسي، بحضور المعاون للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر.





وخلال اللقاء، وجّه طرابلسي دعوة إلى الجميّل للمشاركة في إفطار الذي تقيمه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في مبادرة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل والانفتاح بين مختلف المكونات السياسية والروحية في البلاد.





وتركّز اللقاء على سبل تعزيز الحوار بين مختلف وأهمية التعاون لإيجاد حلول عملية تسهم في تحقيق الاستقرار الداخلي وتخفيف معاناة اللبنانيين، إضافة إلى ضرورة تفعيل العمل النيابي والتشريعي بما يواكب المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ويعزز انتظام عمل .





كما تم التأكيد على استمرار التواصل والتشاور بين الجانبين حيال الملفات الوطنية الأساسية، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار.

