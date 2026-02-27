إقليم بعلبك الهرمل الكتائبي يدعو لإرسال مساعدات لتعويض المتضررين من الغارات في البقاع الشمالي

صدرعن إقليم الكتائبي، البيان الآتي: "بعد الأخيرة على والتي أدت إلى تضرر عدد كبير من دور العبادة لاسيما الكنائس أو منازل و مطاعم ومقاهي في قرى دير الأحمر و شليفا و مزرعة السيد والجوار يطالب الاقليم بما يلي :

-ارسال فرق كشف على الأضرار بالسرعة القصوى

-تأمين المساعدات الفورية لترميم دور العبادة و المنازل و المطاعم المتضررة خاصة في هذا الطقس العاصف المصحوب بثلوج و أمطار و لتمكين الأهالي من البقاء في منازلهم و بلداتهم.

-التعويض بالسرعة القصوى على المتضررين من أبناء هذه البلدات الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ينتمون لهذه الأرض و يتشبثون بها".

