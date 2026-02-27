الفنادق في "خطر".. صرخة من بيار الأشقر بوجه Airbnb ووزارة المالية

زار وفد من لنقابة أصحاب الفنادق، برئاسة النقيب ، وزيرة السياحة السيدة لورا ، حيث جرى استعراض مشروع النقابة لحماية القطاع من المنافسة غير المشروعة التي يفرضها تطبيق (Airbnb).

وتقدمت النقابة بجملة من الاقتراحات التنظيمية، أبرزها إلزام هذا المنتج بالحصول على ترخيص مسبق، وتحويل تصنيفه لدى البلديات من سكني إلى تجاري، واشتراط موافقة 75% من مالكي المبنى، بالإضافة إلى التسجيل المالي والتنسيق مع لضبط بيانات المقيمين.



على صعيد آخر، أبدت النقابة استنكارها لقرار القاضي بعدم استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الكهرباء والخدمات، مشيرة إلى أن كلفة الطاقة في باتت تعادل ثلاثة أضعاف كلفتها في دول إقليمية كالأردن والمغرب.

كما حذرت النقابة من تداعيات زيادة أسعار المحروقات على كلفة النقل وأعباء الموظفين، مؤكدة ضرورة إقرار إصلاحات عاجلة تضمن العدالة الضريبية وتحمي المؤسسات الفندقية الشرعية من الانهيار.



