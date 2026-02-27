تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الفنادق في "خطر".. صرخة من بيار الأشقر بوجه Airbnb ووزارة المالية

Lebanon 24
27-02-2026 | 10:36
الفنادق في خطر.. صرخة من بيار الأشقر بوجه Airbnb ووزارة المالية
زار وفد من المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب الفنادق، برئاسة النقيب بيار الأشقر، وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود، حيث جرى استعراض مشروع النقابة لحماية القطاع من المنافسة غير المشروعة التي يفرضها تطبيق (Airbnb).
 
وتقدمت النقابة بجملة من الاقتراحات التنظيمية، أبرزها إلزام هذا المنتج بالحصول على ترخيص مسبق، وتحويل تصنيفه لدى البلديات من سكني إلى تجاري، واشتراط موافقة 75% من مالكي المبنى، بالإضافة إلى التسجيل المالي والتنسيق مع الأمن العام لضبط بيانات المقيمين.

على صعيد آخر، أبدت النقابة استنكارها لقرار وزارة المالية القاضي بعدم استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الكهرباء والخدمات، مشيرة إلى أن كلفة الطاقة في لبنان باتت تعادل ثلاثة أضعاف كلفتها في دول إقليمية كالأردن والمغرب.
 
كما حذرت النقابة من تداعيات زيادة أسعار المحروقات على كلفة النقل وأعباء الموظفين، مؤكدة ضرورة إقرار إصلاحات عاجلة تضمن العدالة الضريبية وتحمي المؤسسات الفندقية الشرعية من الانهيار.

