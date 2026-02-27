تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

كرامي: حان الوقت لإنهاء التدخلات السياسية في التربية واعتماد قرارات قائمة على الأدلة

Lebanon 24
27-02-2026 | 10:44
ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الخامس لمجموعة التربية المحلية (LEG)، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق وممثلين عن المنظمات الدولية والوكالات الحكومية والقطاع الخاص وروابط المعلمين والطلاب.
 
ونقاش المجتمعون الشروط المرجعية للمجموعة و"برنامج التعافي التعليمي"، كما تم إطلاق العمل على تحديد خارطة الموارد اللازمة للمشاريع والبرامج، لتعزيز دور المجموعة كآلية شاملة للتنسيق في القطاع.

وفي كلمتها، دعت الوزيرة كرامي إلى تغيير النهج المتبع في إدارة الأزمات التعليمية، مؤكدة أن الاستجابة للطوارئ لا يمكن أن تستمر في تحديد الهوية المؤسسية للوزارة.
 
وشددت على ضرورة الانتقال إلى فضاء منظم يخدم الصالح العام بعيداً عن التدخلات السياسية، معلنة عن توجه لإشراك الطلاب رسمياً في حوكمة القطاع.
 
كما دعت إلى ترسيخ الأداء عبر عملية تقييم ذاتي سنوية ومراجعة قطاعية مشتركة تضمن تأثر دورات الميزانية بالقرارات الاستراتيجية المبنية على الأدلة.

إدارة الأزمات

المدير العام

فادي يرق

الوزيرة

تيجي

دارت

الوك

شام

