كرامي: حان الوقت لإنهاء التدخلات السياسية في التربية واعتماد قرارات قائمة على الأدلة

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الاجتماع الخامس لمجموعة التربية المحلية (LEG)، بحضور للتربية وممثلين عن المنظمات الدولية والوكالات الحكومية والقطاع الخاص وروابط المعلمين والطلاب.

ونقاش المجتمعون الشروط المرجعية للمجموعة و"برنامج التعافي التعليمي"، كما تم إطلاق العمل على تحديد خارطة الموارد اللازمة للمشاريع والبرامج، لتعزيز دور المجموعة كآلية شاملة للتنسيق في القطاع.



وفي كلمتها، دعت كرامي إلى تغيير النهج المتبع في التعليمية، مؤكدة أن الاستجابة للطوارئ لا يمكن أن تستمر في تحديد الهوية المؤسسية للوزارة.

وشددت على ضرورة الانتقال إلى فضاء منظم يخدم الصالح العام بعيداً عن التدخلات السياسية، معلنة عن توجه لإشراك الطلاب رسمياً في حوكمة القطاع.

كما دعت إلى ترسيخ الأداء عبر عملية تقييم ذاتي سنوية ومراجعة قطاعية مشتركة تضمن تأثر دورات الميزانية بالقرارات الاستراتيجية المبنية على الأدلة.



