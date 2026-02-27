مخابرات الجيش تُداهم سوق السمك في طرابلس.. ما القصة؟

نفذت دورية من مخابرات الجيش مداهمة في سوق السمك في مدينة ، أسفرت عن توقيف المطلوب "ح.ح.ي"، بحسب ما افادت مندوبة " ".





وأفادت المعلومات أنه أثناء عملية التوقيف، أقدم عناصر الدورية على إطلاق نار في الهواء وذلك لتأمين السيطرة على الوضع بعد تجمهر اهالي المنطقة قبل أن يتم توقيف المطلوب واقتياده للتحقيق.



ويُذكر أنّ الموقوف مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق نار وافتعال إشكالات في فترات سابقة.

Advertisement