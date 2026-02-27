تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مخابرات الجيش تُداهم سوق السمك في طرابلس.. ما القصة؟
Lebanon 24
27-02-2026
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت دورية من مخابرات الجيش مداهمة في سوق السمك في مدينة
طرابلس
، أسفرت عن توقيف المطلوب "ح.ح.ي"، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وأفادت المعلومات أنه أثناء عملية التوقيف، أقدم عناصر الدورية على إطلاق نار في الهواء وذلك لتأمين السيطرة على الوضع بعد تجمهر اهالي المنطقة قبل أن يتم توقيف المطلوب واقتياده للتحقيق.
ويُذكر أنّ الموقوف مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق نار وافتعال إشكالات في فترات سابقة.
Advertisement
