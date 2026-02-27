دولارات مقابل ليرات.. نشاط جديد

عُلم أنّ العديد من "صرافي الشنطة" الذين كانوا ينشطون سابقاً خلال أزمة الدولار، استأنفوا أنشطتهم بالتعاون مع مؤسسات تجارية كبرى، حيثُ باتوا بمثابة "وسطاء" بين تلك الشركات ومكاتب صيرفة بهدف تأمين الدولارات اللازمة لمدفوعات يومية وشهرية، وذلك بعد استلام مبالغ طائلة بالليرة .



وحالياً، فإنّ الصرافين هؤلاء ينشطون لتأمين الأموال من السوق وذلك وفق ضوابط، علماً أنّ مكاتب الصيرفة تبيع الدولار بسعر يصل إلى 90 ألف ليرة علماً أن "صيرفة" سعرها 89500 .