Najib Mikati
لبنان

"حزب الله" يستعد للهجوم.. صحيفة إسرائيلية تروّج لـ"الحرب"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-02-2026 | 16:11
حزب الله يستعد للهجوم.. صحيفة إسرائيلية تروّج لـالحرب
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً قال فيه إن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتدخل "حزب الله" في أي حرب قد تشنها الولايات المتحدة على إيران.
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته بكامل اليقظة وفي كل القطاعات تحسباً لاحتمال قيام الولايات المتحدة بتنفيذ خطتها الهجومية على إيران، وأضاف: "في الوقت نفسه، تُتخذ إجراءات تحضيرية، بعضها عملياتي، لتهيئة بيئة أكثر استقراراً للقوات في حال شنّ حملة عسكرية. وفي الأسبوع الماضي، دمرت قوات الفرقة 91 في جنوب لبنان أربعة مبانٍ كان يستخدمها حزب الله، ويوضح الجيش الإسرائيلي أن استخدام هذه المباني كبنية تحتية إرهابية يُعد انتهاكاً خطيراً للتفاهمات بين إسرائيل ودولة لبنان".


ويشير التقرير إلى أن قوات الفرقة 91 تواصل الدفاع عن المواقع الإسرائيلية الخمسة الموجودة داخل الأراضي اللبنانية، وفي مواقع أخرى على طول الحدود وداخل الأراضي الإسرائيلية، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة تهدفُ إلى إحباط أي تهديداتٍ محتملة من لبنان، قدر الإمكان".


ووصفت مصادر أمنية الصراع المرتقب، إن وقع، بأنه "متعدد الجبهات"، إذ سيضم أعداءً من كل حدب وصوب، وفق التقرير.


مع هذا، تشير التقديرات، بحسب "يديعوت أحرونوت"، إلى أنَّ "الحوثيين في اليمن سيرجحون الانضمام إلى القتال، عبر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.


أما بالنسبة لـ"حزب الله" المنهك، فالوضع مختلف بعض الشيء، إذ لم يحسم هذا التنظيم أمره بعد بشأن التحرك ضد إسرائيل. وفي الوقت الراهن، يُفهم أن حزب الله سيفضل، مبدئياً على الأقل، البقاء بعيداً عن القتال، كما تقول الصحيفة الإسرائيلية.


وذكر التقرير أنه "في لبنان، ما زال تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار متأخراً، لا سيما في ما يتعلق بتجميع الأسلحة شمال نهر الليطاني"، وأضاف: "لقد عرض قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل خطته لحصر السلاح على الحكومة في بيروت، لكن هذه المسألة لم تكن محور النقاش. وبدلاً من ذلك، فضّلت الحكومة اللبنانية التركيز على المشاكل الاقتصادية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

قائد الجيش

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

ترجمة "لبنان 24"

