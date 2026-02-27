تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان متمسك بـ"الميكانيزم"...خط الدفاع الأخير

Lebanon 24
27-02-2026 | 22:35
A-
A+
لبنان متمسك بـالميكانيزم...خط الدفاع الأخير
لبنان متمسك بـالميكانيزم...خط الدفاع الأخير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستمر لبنان على تمسكه بآلية «الميكانيزم»، بوصفها الإطار العملي الوحيد، القادر على ضبط التوتر جنوبًا، وترجمة الالتزامات الدولية إلى خطوات تنفيذية، وذلك رغم الضغوط الإسرائيلية المتصاعدة للانتقال إلى آلية بديلة، تُقصي الشركاء الدوليين وتحوّل المسار من تفاوض متعدد الرعاة إلى مسار أحادي برعاية أميركية حصرية.
وكتب داوود رمال في" نداء الوطن": بالنسبة إلى بيروت، لا يمكن فصل أي تفاوض مستقبلي عن التنفيذ الكامل لمندرجات 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، أي وقف نهائي لإطلاق النار والاعتداءات، انسحاب إسرائيلي إلى ما خلف الخط الأزرق، إطلاق الأسرى، عودة الأهالي إلى قراهم، وترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. هذه الرؤية الشاملة تعتبر أن الأمن المستدام لا يتحقق بترتيبات موضعية أو موقتة، بل عبر معالجة كل العناصر التي أنتجت التوتر أصلًا.
في المقابل، تشير المعطيات إلى أن إسرائيل تسعى إلى نقل التفاوض إلى صيغة مباشرة، على قاعدة «منتصر ومهزوم»، ومن دون شراكة الأمم المتحدة أو فرنسا، وبحصر الرعاية في الولايات المتحدة مع تغيير مكان الاجتماعات. وتقرأ مصادر متابعة هذا الطرح، بوصفه محاولة للاستفراد بلبنان وإعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسية، بما يتيح لتل أبيب فرض جدول أعمال أحادي النقطة وهو السيطرة الأمنية على منطقة جنوب الليطاني ومنع عودة السكان إليها، بما يحوّلها عمليًا إلى منطقة خالية من الأهالي. وهو طرح تعتبره بيروت مرفوضًا جذريًا، لأنه يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، ويصادر حق اللبنانيين في أرضهم، ويحوّل التدابير الأمنية إلى إعادة رسم ديموغرافي قسري تحت عنوان «الضمانات».
وتؤكد أوساط رسمية أن الشراكة الثلاثية الأممية- الفرنسية - الأميركية، تشكّل شبكة أمان سياسية وقانونية، توازن بين المصالح وتؤمّن رقابة دولية على التنفيذ. كما أن وجود «اليونيفيل» في الميدان يشكل عنصر ردع ورصد وتوثيق، يمنع فرض وقائع بالقوة. وفي هذا السياق، يُقرأ الرهان الإسرائيلي على موعد انتهاء مهام «اليونيفيل» كجزء من استراتيجية أوسع لخلق فراغ رقابي يتيح تمرير أجندات ميدانية بلا حسيب أو رقيب. لذلك، يعمل لبنان وبشكل متواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، للبحث في الإطار العسكري، وفق اتفاقيات ثنائية ومظلة حماية لملء الفراغ الذي سينتج عن انتهاء مهام «اليونيفيل» نهاية السنة الحالية للحفاظ على ركيزة من ركائز الاستقرار النسبي، الذي تحقق منذ 2006 قبل أن ينهار في حرب الإسناد ومن ثم حرب الـ 66 يومًا التدميرية. وتخلص القراءة اللبنانية إلى أن المعركة اليوم ليست شكلية حول مكان وطبيعة الاجتماعات، بل سياسية حول مرجعية الحل؛ إما إطار دولي جامع يضمن تنفيذ كل البنود في القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية ويعيد الاعتبار لسيادة الدولة وحقوق الأهالي، وإما مسار تفاوضي أحادي يختزل الأزمة في مطلب أمني إسرائيلي ويحوّل الجنوب إلى ساحة مفتوحة لإملاءات القوة. وبين الخيارين، يضع لبنان ثقله الدبلوماسي في خانة «الميكانيزم»، بوصفه أداة تفاوض متوازن، وكخط دفاع أخير عن سيادته ووحدة أراضيه وحق أبنائه في العودة الآمنة إلى أرضهم، ضمن تطبيق كامل ومتوازن للقرار 1701، لا انتقائي أو مجتزأ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تمسّك لبناني بـ"الميكانيزم" و 3 نقاط تعرقل مهمتها
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة: لبنان مهدد وجوديًا والمقاومة خط الدفاع الأخير
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيسي: الجيش والمقاومة خط الدفاع الأخير عن الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام من السفارة اللبنانية في باريس: أكدت لماكرون عن تمسكنا بدور "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

دبلوماسي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-28
Lebanon24
03:59 | 2026-02-28
Lebanon24
03:58 | 2026-02-28
Lebanon24
03:35 | 2026-02-28
Lebanon24
03:30 | 2026-02-28
Lebanon24
03:24 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24