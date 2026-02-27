بدء العدّ العكسي للضربة الأميركية؟

كتب جورج سولاج في" الجمهورية": لا شيء يؤكّد أنّ الحرب وشيكة غداً، لكنّ كل المؤشرات تصف حالة تأهّب إقليمي شامل. في ، تبدو المقاربة واضحة: عنوانٌ واحدٌ يختصر المشهد. الرئيس يريد إنهاء البرنامج النووي بشكل كامل ونهائي، وما عدا ذلك تفاصيل. لذلك، لم تكن مفاوضات جنيف تقليدية، بل صيغة إنذارنهائي. المفاوضون الأميركيّون قدّموا للوفد الإيراني لائحة مطالب "نهائية ولا تقبل التأويل"، في إطار دبلوماسية مدعومة بتهديد عسكري صارخ. الرسالة التي نُقلت عبر الوسيط العماني كانت حاسمة: الوقت نفد، والرفض يعني بدء العمليات فوراً. في المقابل، رأت طهران في هذه الشروط "استسلاماً غير مشروط"، ما يرفع احتمالية المواجهة إلى مستوى غير مسبوق.

التنسيق بين الجيش والبنتاغون بلغ ذروته. لن تبادر بالضربة الأولى، لكنّها على استعداد كامل للمشاركة فور بدء العمليات أو في حال الردّ الإيراني. المؤشر الأخطر تمثل في رسالة "عاجلة جداً" أرسلها السفير الأميركي لدى إسرائيل إلى موظفي البعثة في القدس وتل أبيب، طالب فيها غير الأساسيِّين وعائلاتهم بالمغادرة "اليوم"، بعد مشاورات مكثفة مع واشنطن. خطوة مماثلة سُجّلت في مع إجلاء نحو 50 موظفاً قبل أيام. هذه التحركات ارتبطت بتقارير عن خطط متقدّمة لضرب مواقع نووية أو عسكريةداخل ، ومخاوف من أن تكون إسرائيل الهدف الأول لردّ بالصواريخ الباليستية أو عبر "محور ". السيناريو المرجّح في حال اندلاع الضربات يقوم على اعتماد " " لشنّ هجمات صاروخية ضدّ إسرائيل والقواعد الأميركية، مع تقارير عن احتمال نقل تكنولوجيا متقدّمة لتعزيز قدراته الدقيقة.

في هذه المعادلة، يتحوّل من ساحة خلفية إلى ساحة مواجهة مباشرة في حرب استنزاف كبرى، وهو الأكثر هشاشة في صراع قوى عظمى. غير أنّ معلومات مؤكّدة تقول إنّ "حزب الله" حَسَم قراره بعدم التدخّل في الحربالأميركية - ، وقد أبلغ ذلك إلى أعلى سلطة في لبنان.

الخلاصة الاستخباراتية واضحة: نحن في لحظة "ما قبل الانفجار"، حيث تراجعت الدبلوماسية وتقدّمت الخيارات العسكرية. والخلاصة السياسية أنّ واشنطن تستخدم أقصى درجات الضغط المالي والعسكري والنفسي لكسر الممانعة الإيرانية. أمّا الخلاصة ، فهي الأهم: حين يشتبك الكبار، على لبنان إلّا يكون أول مَن يدفع الثمن.

Advertisement