"دائرة التحالفات الثالثة" مفتوحة على الاحتمالات

يأخذ التنافس بين في دائرة الثالثة ( البترون- الكورة-زغرتا -بشري) منحىً متصاعدًا، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وارتفاع منسوب القلق لدى مختلف الأطراف.

فهذه الدائرة، التي تُعد من أكثر الدوائر حساسية وتعقيدًا، باتت ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات.

هذا الواقع بدأ يفرض على القوى المعنية إعادة النظر في حساباتها التقليدية، والبحث في تحالفات غير مألوفة تخرج عن الأطر الكلاسيكية المعتمدة سابقًا.

وبحسب متابعين، فان" " لا تبحث وحدها عن تحالفات جديدة، بل " " ايضا ، وان على حساب النظرة العامة له، حتى ان التنافس على الحلفاء ادى الى انقسام الحزب القومي في الدائرة".



