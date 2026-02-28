تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"دائرة التحالفات الثالثة" مفتوحة على الاحتمالات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-02-2026
|
01:30
يأخذ التنافس بين
القوى السياسية
المسيحية
في دائرة
الشمال
الثالثة ( البترون- الكورة-زغرتا -بشري) منحىً متصاعدًا، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وارتفاع منسوب القلق لدى مختلف الأطراف.
فهذه الدائرة، التي تُعد من أكثر الدوائر حساسية وتعقيدًا، باتت ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات.
هذا الواقع بدأ يفرض على القوى المعنية إعادة النظر في حساباتها التقليدية، والبحث في تحالفات غير مألوفة تخرج عن الأطر الكلاسيكية المعتمدة سابقًا.
وبحسب متابعين، فان"
القوات اللبنانية
" لا تبحث وحدها عن تحالفات جديدة، بل "
التيار الوطني الحر
" ايضا ، وان على حساب النظرة العامة له، حتى ان التنافس على الحلفاء ادى الى انقسام الحزب القومي في الدائرة".
لبنان 24
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
القوات اللبنانية
القوى السياسية
التيار الوطني
اللبنانية
المسيحية
الكورة
مسيحية
تابع
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
