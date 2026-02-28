نظرا للظروف الأمنية والتطورات في المنطقة… تأجيل مؤتمر "صناعة السلام" إلى وقت آخر

نظرا للظروف الأمنية والتطورات في المنطقة، قرر ومؤسسة “ آدناور” الذي كان من المقرر عقده في فندق Le Gray تحت عنوان “صناعة السلام مسار نحو استقرار لبنان” إلى وقت آخر.



