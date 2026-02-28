هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن

قال وزير الأشغال العامة والنقل ، اليوم السبت، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن إغلاق المجال الجوي اللبناني في ظل الهجمات المُستمرة على .

وذكر رسامني أنه تجري حالياً متابعة المستجدات ليُبنى على الشيء مقتضاه.