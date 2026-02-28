مصادر عن "حزب الله": لا قرار بالانخراط في التصعيد العسكري بالمنطقة حتى الآن

كتب نادر عزالدين في "النهار":

أكدت مصادر في " " أن الحزب لم يتخذ حتى الآن قراراً بالانخراط في التصعيد العسكري الدائر في المنطقة، رغم الهجوم المزدوج الذي شنّته وإسرائيل على صباح السبت.



وتعليقاً على البيان الصادر عن "حزب الله" وما اتّسم به من غموض حيال احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية دعماً لإيران، أوضح قيادي في التنظيم أن "مسار التصعيد لا يزال غير واضح، ولا تتوافر معطيات مؤكدة بشأن ما إن كان سيبقى ضمن حدود معيّنة أم سيتحوّل إلى حرب إقليمية مفتوحة".

وأضاف: "نحن في طور تقييم الجدوى الاستراتيجية لأيّ مشاركة مباشرة، ولم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن". ودعا "حزب الله"، في وقت سابق، دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه "المخطط العدواني" على إيران، من دون أن يعلن ما إن كان سيتدخل عسكرياً إلى جانب طهران.

وقال، في بيان، إن "حزب الله إذ يعلن تضامنه الكامل مع إيران (...) يدعو دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه هذا المخطط العدواني وإدراك خطورته"، معتبراً أن "عواقبه الوخيمة ستطول الجميع".

وفي السياق نفسه، أكد مصدر آخر في "حزب الله"، رداً على سؤال لـ"النهار"، أن التنظيم "لم يتلقَّ حتى اللحظة أي طلب من طهران للتدخل"، مشيراً إلى أن قرار الانخراط في المواجهة "مرتبط بطبيعة الحرب وحجمها"، مرجّحاً إمكان التدخل في ثلاث حالات رئيسية:

أولًا: في حال اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إذ إن ذلك سيُعدّ "مؤشراً إلى قرار أميركي – إسرائيلي بقلب النظام".



ثانياً: في حال التثبّت من وجود تهديد "حقيقي ووجودي" يطال الجمهورية الإسلامية.



ثالثاً: في حال توسيع الولايات المتحدة وإسرائيل نطاق العمليات العسكرية لتشمل "استهداف الحزب بشكل مباشر".



وكان قائد المنطقة الشمالية في الجيش رافي ميلو، قد أعلن استعداد "لاحتمال انضمام حزب الله اللبناني إلى القتال". وقال:"نحن نستعد أيضاً لاحتمال انضمام حزب الله إلى القتال. وإذا ارتكبوا هذا الخطأ، فسنعمل بقوة، ونعرف كيف نوجّه ضربة قاسية ومؤثرة".



وعن سبب تأجيل كلمة لـ"حزب الله" الشيخ نعيم ، التي كانت مقررة عند الساعة الثالثة بعد ظهر السبت، أوضح المصدر أن "الخطاب كان مسجّلاً مسبقاً، إلا أن تسارع التطورات الميدانية أخرجه من سياقه، فاتُّخذ قرار بعدم بثّه".

