تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصادر عن "حزب الله": لا قرار بالانخراط في التصعيد العسكري بالمنطقة حتى الآن

Lebanon 24
28-02-2026 | 23:14
A-
A+
مصادر عن حزب الله: لا قرار بالانخراط في التصعيد العسكري بالمنطقة حتى الآن
مصادر عن حزب الله: لا قرار بالانخراط في التصعيد العسكري بالمنطقة حتى الآن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب نادر عزالدين في "النهار":
أكدت مصادر في "حزب الله" أن الحزب لم يتخذ حتى الآن قراراً بالانخراط في التصعيد العسكري الدائر في المنطقة، رغم الهجوم المزدوج الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران صباح السبت.

وتعليقاً على البيان الصادر عن "حزب الله" وما اتّسم به من غموض حيال احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية دعماً لإيران، أوضح قيادي في التنظيم أن "مسار التصعيد لا يزال غير واضح، ولا تتوافر معطيات مؤكدة بشأن ما إن كان سيبقى ضمن حدود معيّنة أم سيتحوّل إلى حرب إقليمية مفتوحة".
وأضاف: "نحن في طور تقييم الجدوى الاستراتيجية لأيّ مشاركة مباشرة، ولم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن". ودعا "حزب الله"، في وقت سابق، دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه "المخطط العدواني" على إيران، من دون أن يعلن ما إن كان سيتدخل عسكرياً إلى جانب طهران.
وقال، في بيان، إن "حزب الله إذ يعلن تضامنه الكامل مع إيران (...) يدعو دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه هذا المخطط العدواني وإدراك خطورته"، معتبراً أن "عواقبه الوخيمة ستطول الجميع".
وفي السياق نفسه، أكد مصدر آخر في "حزب الله"، رداً على سؤال لـ"النهار"، أن التنظيم "لم يتلقَّ حتى اللحظة أي طلب من طهران للتدخل"، مشيراً إلى أن قرار الانخراط في المواجهة "مرتبط بطبيعة الحرب وحجمها"، مرجّحاً إمكان التدخل في ثلاث حالات رئيسية:
 
 
أولًا: في حال اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إذ إن ذلك سيُعدّ "مؤشراً إلى قرار أميركي – إسرائيلي بقلب النظام".

ثانياً: في حال التثبّت من وجود تهديد "حقيقي ووجودي" يطال الجمهورية الإسلامية.
 

ثالثاً: في حال توسيع الولايات المتحدة وإسرائيل نطاق العمليات العسكرية لتشمل "استهداف الحزب بشكل مباشر".
 

وكان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو، قد أعلن استعداد تل أبيب "لاحتمال انضمام حزب الله اللبناني إلى القتال". وقال:"نحن نستعد أيضاً لاحتمال انضمام حزب الله إلى القتال. وإذا ارتكبوا هذا الخطأ، فسنعمل بقوة، ونعرف كيف نوجّه ضربة قاسية ومؤثرة".
 

وعن سبب تأجيل كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، التي كانت مقررة عند الساعة الثالثة بعد ظهر السبت، أوضح المصدر أن "الخطاب كان مسجّلاً مسبقاً، إلا أن تسارع التطورات الميدانية أخرجه من سياقه، فاتُّخذ قرار بعدم بثّه".  

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: معظم الخطوات المقترحة بشأن إيران حتى الآن غير عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم عن مسؤول عسكري: استهدفنا 14 قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تبلغ "الحلفاء": توسيع الانخراط الأميركي وزيادة الضغط على "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمين العام

الإسرائيلي

الجمهوري

إسرائيل

تل أبيب

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01
Lebanon24
04:55 | 2026-03-01
Lebanon24
04:49 | 2026-03-01
Lebanon24
04:46 | 2026-03-01
Lebanon24
04:45 | 2026-03-01
Lebanon24
04:41 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24