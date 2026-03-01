تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بيان مشترك عن الرئيسين عون وماكرون: تأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
01-03-2026 | 10:45
بيان مشترك عن الرئيسين عون وماكرون: تأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي
بيان مشترك عن الرئيسين عون وماكرون: تأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي photos 0
كما كان "لبنان 24" قد أشار ليل أمس، أعلن رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون والرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، عن تأجيل المؤتمر الدوليّ لدعم الجيش والقوى الأمنيّة.
 
وصدر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية اللبنانية ورئاسة الجمهورية الفرنسية البيان الاتي:
 
" أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون اتصالا في الأول من اذار ، تناولا خلاله آخر المستجدات التي تؤثر على أمن المنطقة بأسرها، بما في ذلك الدول الصديقة. وقد اتخذ الرئيسان معاً قراراً بتأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش  وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، الذي كان مقرراً انعقاده في الخامس من اذار في باريس، إلى شهر نيسان المقبل ، لانه لم تتوافر  الظروف الملائمة للإبقاء على موعده المحدد.
وأكد الرئيسان خلال الاتصال أن خطورة الوضع الإقليمي الراهن تعزز ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان، ودعم مؤسساته الشرعية، وضمان استعادة سيادته الكاملة.
وستواصل كلٌّ من فرنسا ولبنان وشركاؤهما في مجموعة الخماسية جهودهم في هذا الاتجاه.
 
 
لقراءة خبر "لبنان 24"، الرجاء الضغط هنا
 
 
 
 
قوى الأمن الداخلي

ايمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

اللبنانية

الفرنسية

لبنان 24

الجمهوري

