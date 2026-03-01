بيان مشترك عن الرئيسين عون وماكرون: تأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي

كما كان " " قد أشار ليل أمس، أعلن رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون والرئيس الفرنسيّ ، عن تأجيل المؤتمر الدوليّ لدعم الجيش والقوى الأمنيّة.

وصدر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمهورية البيان الاتي:

" أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس الجمهورية الفرنسية اتصالا في الأول من اذار ، تناولا خلاله آخر المستجدات التي تؤثر على أمن المنطقة بأسرها، بما في ذلك الدول الصديقة. وقد اتخذ الرئيسان معاً قراراً بتأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، الذي كان مقرراً انعقاده في الخامس من اذار في ، إلى شهر نيسان المقبل ، لانه لم تتوافر الظروف الملائمة للإبقاء على موعده المحدد.

وأكد الرئيسان خلال الاتصال أن خطورة الوضع الإقليمي الراهن تعزز ضرورة الحفاظ على استقرار ، ودعم مؤسساته الشرعية، وضمان استعادة سيادته الكاملة.

وستواصل كلٌّ من ولبنان وشركاؤهما في مجموعة الخماسية جهودهم في هذا الاتجاه.

الضغط هنا لقراءة خبر "لبنان 24"، الرجاء