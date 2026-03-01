تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلاف داخل "التيار"بشأن استنكار اغتيال خامنئي

Lebanon 24
01-03-2026 | 10:48
A-
A+
خلاف داخل التياربشأن استنكار اغتيال خامنئي
خلاف داخل التياربشأن استنكار اغتيال خامنئي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-


ذكرت إذاعة "لبنان الحر"، أن نقاشا دار في قيادة "التيار الوطني الحر" لجهة إصدار بيان يستنكر اغتيال مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، ولكن الأمور لم تستقر على رأي. ففي وقت دفع البعض لجهة إصدار هكذا بيان، تريث البعض الآخر خصوصًا  أن "التيار" لم يصدر أي بيان يستنكر الإعتداءات الإيرانية على الدول العربية.
وكشفت المعلومات أن فكرة جرى التداول بها تقضي بأن يكون استنكار اغتيال خامنئي واستنكار الإعتداءات على الدول العربية في بيان واحد ولكن خشية برزت من ردود فعل عربية على المساواة بين اغتيال خامنئي من جهة والإعتداء على الدول العربية من جهة ثانية.
وتحدثت المعلومات أن رئيس "التيار" النائب جبران باسيل عمم على المسؤولين في "التيار" بأن يتطرقوا إلى الأحداث الراهنة من زاوية خطورة أنها ستفضي إلى آحادية للتحكم بالقرار في العالم والمنطقة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وأن هذه الآحادية ستكون أكثر خطورة على العالم لأنها قد تصطدم بروسيا والصين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القومي يستنكر اغتيال خامنئي والعدوان على إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين أدانت "بشدة" إغتيال خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار": ما يُتداول بشأن رأي هيئة التشريع هرطقة دستورية وقانونية
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار النقابي: إضراب مفتوح رداً على "مذلة" مداخل البرلمان
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الولايات المتحدة

التيار الوطني

جبران باسيل

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-03-01
Lebanon24
14:27 | 2026-03-01
Lebanon24
13:36 | 2026-03-01
Lebanon24
13:31 | 2026-03-01
Lebanon24
13:28 | 2026-03-01
Lebanon24
13:12 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24