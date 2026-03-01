خلاف داخل التياربشأن استنكار اغتيال خامنئي





ذكرت إذاعة " الحر"، أن نقاشا دار في قيادة " " لجهة إصدار بيان يستنكر اغتيال مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، ولكن الأمور لم تستقر على رأي. ففي وقت دفع البعض لجهة إصدار هكذا بيان، تريث البعض الآخر خصوصًا أن " " لم يصدر أي بيان يستنكر الإعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

وكشفت المعلومات أن فكرة جرى التداول بها تقضي بأن يكون استنكار اغتيال خامنئي واستنكار الإعتداءات على الدول العربية في بيان واحد ولكن خشية برزت من ردود فعل عربية على المساواة بين اغتيال خامنئي من جهة والإعتداء على الدول العربية من جهة ثانية.

وتحدثت المعلومات أن رئيس "التيار" النائب عمم على المسؤولين في "التيار" بأن يتطرقوا إلى الأحداث الراهنة من زاوية خطورة أنها ستفضي إلى آحادية للتحكم بالقرار في العالم والمنطقة من قبل وإسرائيل وأن هذه الآحادية ستكون أكثر خطورة على العالم لأنها قد تصطدم بروسيا والصين.

