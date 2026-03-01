تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة

Lebanon 24
01-03-2026 | 10:57
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي:
 
"في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والمخاوف حول مضاعفاتها، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي حرصها المطلق على سلامة الأسرة التربوية، وعلى استمرارية التعليم بما يراعي الواقع الإنساني والنفسي للتلامذة والعاملين في المدارس.


وبناءً عليه، تطلب الوزارة من مديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، تقدير أوضاع مؤسساتهم، واتخاذ القرار المناسب لجهة الاستمرار بالتعليم الحضوري أو تعليق الدروس ليوم غد الاثنين، وذلك تبعًا للمعطيات المحلية والظروف النفسية والاجتماعية المحيطة بكل مدرسة.
وتؤكد الوزارة أنها ستتابع الوضع يوميًا عن كثب، وستصدر القرارات تباعًا وفق تطور الأوضاع ضمانًا لحق التلامذة في استمرار في التعلم في مختلف الظروف.



وفي كل الحالات،  تشدد الوزارة على أهمية احتضان التلامذة نفسيًا، وتخصيص مساحة تربوية إنسانية داخل الصفوف للتعبير والحوار الهادئ، بما يحفظ التنوع في الآراء ويصون وحدة المجتمع المدرسي.



إن المدرسة تبقى مساحة أمان وحوار واحترام للتعددية، وتلتزم الوزارة بأن تبقى قراراتها منطلقة من مسؤوليتها الوطنية والتربوية، بعيدًا عن أي اصطفاف، ومتمسكة بثوابتها في حماية حق جميع الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة".
