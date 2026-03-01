لحود: لم يسبق لدولة ان سمحت لنفسها بأن تقتل رئيس دولةٍ أخرى بهذه الطريقة الاجراميّة

توجّه الرئيس العماد اميل "بالتعزية الى الشعب ، باستشهاد قائده مرشد ومجموعة من النخب السياسية والعسكرية".











وقال لحود، في بيان: "استشهد الإمام وهو موجود في مكتبه، بين أفراد عائلته، وأصرّ على عدم مغادرة هذه الدنيا إلا شهيداً، كما ردّد مراراً، ما يؤكّد صلابته كمقاوم لا يساوم ولا يتنازل عن حقّ، وهنا تكمن الخطيئة الكبيرة التي ارتكبها الأميركيّون والإسرائيليون الذين ظنّوا أنّ باغتيال الرأس ينهار الجسم، بينما استشهاده هو الشعلة التي ستجعل الثورة مستمرّة حتى الرمق الأخير، بدءاً من أصغر جنديٍّ فيها" .











وأضاف لحود: "لا يمكن أن نصف هذا الحدث من دون الإضاءة على آلة القتل التي تخطّت نسبة الإجرام التي عرفناها في الحروب، منذ عشرات السنين، إذ لم يسبق لدولة أن سمحت لنفسها بأن تقتل رئيس دولةٍ أخرى بهذه الطريقة الإجراميّة. حتى أنّ النازيّة، التي كانت من أسوأ علامات الإجرام عبر التاريخ، لم ترتكب مثل هذا الفعل، ما ينبئ بموت المنظمات والهيئات الأمميّة الساكتة عن قتل الأطفال من الى غزة وصولاً الى ".











وختم لحود: "لن يتزعزع إيماننا بأنّ من سينتصر في النهاية ليس حجم السلاح ولا، بالتأكيد، حجم الخيانة، بل في النهاية للحقّ، ولن تسطع الشمس إلا بعد ليلٍ معتم، وستسطع الشمس قريباً في وجه آلة القتل التي لا تتوقّف، وتنتصر الشعوب المظلومة على ظالميها".

