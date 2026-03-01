هذا هو الموعد الجديد لمؤتمر دعم الجيش

علم " " ان الموعد الجديد لـ"مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي" حدد مبدئيا في الخامس عشر من شهر نيسان المقبل.وكانت رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمهورية الفرنسية قد اعلنتا في بيان مشترك صدر مساء اليوم عن "تأجيل لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي ، الذي كان مقرراً انعقاده في الخامس من اذار في ، إلى شهر نيسان المقبل ، لانه لم تتوافر الظروف الملائمة للإبقاء على موعده المحدد"، وفق ما جاء في البيان.