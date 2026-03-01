في السراي.. سلام يترأس اجتماعاً مالياً

عقد الدكتور ، بعد ظهر اليوم، اجتماعاً حضره ، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم كريم سعيد.

خُصِّص الاجتماع لاستعراض التدابير الاحترازية المعتمدة وأطر الطوارئ الكفيلة بصون الاستقرار المالي خلال هذه المرحلة الحساسة. وجرى التركيز بصورة خاصة على إدارة السيولة وضمان استمرارية قنوات تزويد الأسواق بالنقد من خلال المصرف المركزي والقطاع المصرفي التجاري.

Advertisement