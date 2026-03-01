تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بيان رسمي.. "حزب الله" يتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

Lebanon 24
01-03-2026 | 19:29
بيان رسمي.. حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
أصدر "حزب الله"، اليوم الإثنين، بياناً تبنى فيه إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك انتقاماً لعملية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.
 

وفي بيانه، قال الحزب: "ثأراً للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلماً وغدراً على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعاً عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية منتصف ليل الأحد الإثنين الواقع فيه الثاني من آذار 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة".
 
وتابع: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين. لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا من دون أن يلقى رداَ تحذيرياً لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".
 
وختم: "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان".
 
 
 
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من "حزب الله" في منطقة طلوسة - جنوب لبنان
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
البث الإسرائيلية: "حزب الله" أطلق صواريخ تجاه إسرائيل
