بيان رسمي.. "حزب الله" يتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

أصدر " "، اليوم الإثنين، بياناً تبنى فيه إطلاق صواريخ من باتجاه ، وذلك انتقاماً لعملية اغتيال المرشد علي خامنئي.



وفي بيانه، قال الحزب: "ثأراً للدم الزاكي لولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام السيد الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلماً وغدراً على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعاً عن وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات المتكررة، استهدفت الإسلامية منتصف ليل الأحد الإثنين الواقع فيه الثاني من آذار 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو جنوب مدينة حيفا المحتلة".

وتابع: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين. لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا من دون أن يلقى رداَ تحذيرياً لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي المحتلة".

وختم: "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان".