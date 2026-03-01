تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" يعلن انخراطه بـ"حرب إيران".. إسرائيل تردّ بقصف الضاحية والجنوب وحديث عن "اغتيال"

Lebanon 24
01-03-2026 | 21:41
A-
A+
حزب الله يعلن انخراطه بـحرب إيران.. إسرائيل تردّ بقصف الضاحية والجنوب وحديث عن اغتيال
حزب الله يعلن انخراطه بـحرب إيران.. إسرائيل تردّ بقصف الضاحية والجنوب وحديث عن اغتيال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد أقل من 48 ساعة على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، دخل "حزب الله" الحرب الإسرائيلية الأميركية الثانية على إيران، وأعلن في بيان أنَّ "المقاومة الإسلامية استهدفت منتصف ليل الأحد - الإثنين، بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات، موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة".
 

وعلى الأثر، باشر العدو الاسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات استهدفت الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
 

ماذا حصل ليلاً؟
 

بين منتصف الليل والاولى فجرا أفيد عن إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وعلى الأثر، سادت تكهنات بشأن الجهة التي تقفُ وراء ذاك العمل، إلى حين أصدر "حزب الله" بياناً تبنى فيه العملية بين الساعة الثانية والثالثة فجراً.
 

وبعد انطلاق الصواريخ، شهد الأوتوستراد الساحلي بين الجنوب وبيروت نزوحاً كثيفاً للمواطنين الذين غادروا منازلهم، فيما بدأت إسرائيل شنّ هجمات جوية على لبنان، إذ جرى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من مناطق الجنوب مثل النبطية، دير قانون النهر، الشهابية، الدوير، بدياس، خربة سلم ومناطق أخرى.
 

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قيادات في "حزب الله" إثر الغارات الإسرائيلية التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أجرى تقييماً للوضع مع منتدى هيئة الأركان العامة في الساعة الأخيرة عقب إطلاق الصواريخ من لبنان.


وقالت الصحيفة إن زامير وافق على خطة هجوم ضد "حزب الله" واستمرارها، ووجه برفع مستوى التأهب الدفاعي إلى جانب التأهب الهجومي المستمر.


وفي تصريح له، قال زامير إن "حزب الله شن هجوماً ضد إسرائيل الليلة وهو المسؤول عن هذا التصعيد"، وأضاف: "في إجراءات المعركة التي شرعنا فيها في عملية زئير الأسد، استعددنا لسيناريو متعدد القطاعات وحملة هجومية ضد حزب الله. أي عدو يهدد أمننا سيدفع ثمناً باهظاً، ولن نسمح بإلحاق أي أذى بسكان إسرائيل وحدودها الشمالية".


من ناحيته، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، فإنّ عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض أمن لبنان وسلامته للخطر ويمنح اسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه".
 

أضاف: "لن نسمح بجر البلاد إلى مغامرات جديدة، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين".

بيان حزب الله
 

وجاء في البيان الصادر عن "المقاومة الإسلامية": "ثأراً للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلماً وغدراً على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعاً عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية منتصف ليل الأحد الإثنين الواقع فيه الثاني من آذار 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة".
 

وتابع: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين. لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا من دون أن يلقى رداَ تحذيرياً لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يدخل "حرب إيران" بـ"رشقة صواريخ".. وإسرائيل تقصف الضاحية والجنوب
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تبلغ "الحلفاء": توسيع الانخراط الأميركي وزيادة الضغط على "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:11 | 2026-03-02
Lebanon24
01:38 | 2026-03-02
Lebanon24
01:35 | 2026-03-02
Lebanon24
01:30 | 2026-03-02
Lebanon24
01:30 | 2026-03-02
Lebanon24
01:28 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24