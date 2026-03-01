تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بالصورة.. حارة حريك "خالية" بعد "الإنذار الإسرائيلي"
Lebanon 24
01-03-2026
|
21:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
إثر إطلاق الجيش الإسرائيليّ تحذيراً لإخلاء العديد من مناطق
جنوب لبنان
والضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الإثنين، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة من حارة حريك بالضاحية، حيث باتت فارغة من سكانها بالكامل.
وكانت المتحدثة باسم الجيش
الإسرائيلي
إيلا واوية وجهت "نداء عاجلاً إلى سكان
لبنان
في 53 قرية، وذلك لإخلائها فوراً والابتعاد عنها لبُعد 1000 متر على الأقل.
وشملت اللائحة التي نشرتها واوية القرى التالية: صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير دبا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج
الشمالي
، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل.
ويأتي هذا التحذير بعد شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب رداً على إطلاق "
حزب الله
" لصواريخ من جنوب لبنان "انتقاماً لاغتيال المرشد
الإيراني
الأعلى علي خامنئي بضربة إسرائيلية - أميركية مُشتركة، السبت الماضي".
