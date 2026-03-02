عبد المسيح: آن الأوان لأخذ قرارات تاريخية تحمي لبنان

قال النائب أديب عبد المسيح:"تعبنا من الإستهجان و الشجب و الإستنكار من مغامرات و من يقف خلفه ، و آن الأوان لأخذ قرارات تاريخية تحمي ".







واضاف في بيان اصدره مكتبه الاعلامي:' أطالب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بناء على اللبناني و بناء على القانون 45/67 تاريخ 5 حزيران 1967 و بناء على إقتراح فوري من وزراء العدل و الداخلية و الدفاع الوطني ، و بعد استشارة من مجلس شورى الدولة و بعد موافقة في أسرع وقت:اعلان حالة الطوارئ في الأراضي كافة ، بسبب تعرض البلاد لخطر خارجي بسبب الهجوم و خطر داخلي يتمثل بتهديد حزب الله و الدولة للنظام العام و الأمن الداخلي في لبنان".







تابع:"في هذه الحالة، تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على أمن البلاد، و توضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة أي قوى الأمن الداخلي و الأمن العام و أمن الدولة و الجمارك. و يكون لهذه السلطة الحق في إجراءات استثنائية كإقتحام المنازل في الليل و النهار من دون إذن قضائي، إبعاد المشبوهين، إتخاذ تدابير و فرض إقامة جبرية، منع إجتماعات حزبية، منع نشرات مخلة بالأمن و إقفال اذاعات و تلفزيونات، تطبيق قواعد عسكرية مختلفة، منع تجول، إحالة أشخاص إلى المحاكم العسكرية ممن يرتكبون جرائم بحق الدستور و الأمن و السلامة العامة، و يمكن أن يعتقل من يشاء و يوقف أي نشاط أو عمل لمصلحة شخص معنوي أو محرّض".







وختم:"يجب أن نكون واقعيين، تركيبة هذه الحكومة لا تسمح لها أن تكون حكومة حرب و قرارت جريئة، لذا عطوا الخبز للخباز".

