عبد المسيح: آن الأوان لأخذ قرارات تاريخية تحمي لبنان

Lebanon 24
02-03-2026 | 03:59
عبد المسيح: آن الأوان لأخذ قرارات تاريخية تحمي لبنان
قال النائب أديب عبد المسيح:"تعبنا من الإستهجان و الشجب و الإستنكار من مغامرات حزب الله و من يقف خلفه ، و آن الأوان لأخذ قرارات تاريخية تحمي لبنان". 



واضاف في بيان اصدره مكتبه الاعلامي:' أطالب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بناء على الدستور اللبناني و بناء على القانون 45/67 تاريخ 5 حزيران 1967 و بناء على إقتراح فوري من وزراء العدل و الداخلية و الدفاع الوطني ، و بعد استشارة من مجلس شورى الدولة و بعد موافقة مجلس الوزراء في أسرع وقت:اعلان حالة الطوارئ في الأراضي اللبنانية كافة ، بسبب تعرض البلاد لخطر خارجي بسبب الهجوم الإسرائيلي و خطر داخلي يتمثل بتهديد حزب الله و الدولة الإيرانية للنظام العام و الأمن الداخلي في لبنان". 



تابع:"في هذه الحالة، تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على أمن البلاد، و توضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة أي قوى الأمن الداخلي و الأمن العام و أمن الدولة و الجمارك. و يكون لهذه السلطة الحق في إجراءات استثنائية كإقتحام المنازل في الليل و النهار من دون إذن قضائي، إبعاد المشبوهين، إتخاذ تدابير و فرض إقامة جبرية، منع إجتماعات حزبية، منع نشرات مخلة بالأمن و إقفال اذاعات و تلفزيونات، تطبيق قواعد عسكرية مختلفة، منع تجول، إحالة أشخاص إلى المحاكم العسكرية ممن يرتكبون جرائم بحق الدستور و الأمن و السلامة العامة، و يمكن أن يعتقل من يشاء و يوقف أي نشاط أو عمل لمصلحة شخص معنوي أو محرّض".



وختم:"يجب أن نكون واقعيين، تركيبة هذه الحكومة لا تسمح لها أن تكون حكومة حرب و قرارت جريئة، لذا عطوا الخبز للخباز".
