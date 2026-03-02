تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
جعجع: على الحكومة ان تعلن حزب الله منظمة خارجة عن القانون
Lebanon 24
02-03-2026
|
04:24
كتب
رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع
عبر منصة اكس: للتاريخ فقط: لم نترك، على مدى عشرين عامًا، شيئًا إلا وفعلناه في محاولة لتجنيب
لبنان
هذه اللحظة الحاسمة. لكن، ويا للأسف، على من تقرأ مزاميرك يا داود؟
إن ما وصلنا إليه اليوم ليس مفاجئًا ولا غريبًا، انطلاقًا من طبيعة
حزب الله
وكونه جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية في
إيران
.
إن الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينقذ لبنان من تدهور محتّم ومآسٍ كبيرة، خصوصًا لشعبنا في الجنوب والضاحية والبقاع وبقية مناطق لبنان، هو أن تعلن
الحكومة اللبنانية
اليوم حزب الله منظمةً خارجةً عن القانون، مع كل المفاعيل القانونية المترتبة على ذلك.
مواضيع ذات صلة
سلام: إقرار الحظر الفوري لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه وحصر عمله بالإطار السياسي
سلام: إقرار الحظر الفوري لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه وحصر عمله بالإطار السياسي
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
سانا: مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في السويداء تستهدف بلدة المزرعة في ريف المحافظة بقذائف الهاون
سانا: مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في السويداء تستهدف بلدة المزرعة في ريف المحافظة بقذائف الهاون
إصابة عناصر من الأمن السوري بهجمات لمجموعات خارجة عن القانون بريف السويداء
إصابة عناصر من الأمن السوري بهجمات لمجموعات خارجة عن القانون بريف السويداء
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
مجددًا.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات!
مجددًا.. إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات!
القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم
القنصلية الفخرية لجمهورية نيبال في لبنان دعت الجالية الى التسجيل في السجل القنصلي لضمان سلامتهم وأمنهم
تركيا تُلغي الرحلات الجويّة إلى لبنان وهذه الدول
تركيا تُلغي الرحلات الجويّة إلى لبنان وهذه الدول
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
