جعجع: على الحكومة ان تعلن حزب الله منظمة خارجة عن القانون

كتب عبر منصة اكس: للتاريخ فقط: لم نترك، على مدى عشرين عامًا، شيئًا إلا وفعلناه في محاولة لتجنيب هذه اللحظة الحاسمة. لكن، ويا للأسف، على من تقرأ مزاميرك يا داود؟إن ما وصلنا إليه اليوم ليس مفاجئًا ولا غريبًا، انطلاقًا من طبيعة وكونه جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية في .إن الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينقذ لبنان من تدهور محتّم ومآسٍ كبيرة، خصوصًا لشعبنا في الجنوب والضاحية والبقاع وبقية مناطق لبنان، هو أن تعلن اليوم حزب الله منظمةً خارجةً عن القانون، مع كل المفاعيل القانونية المترتبة على ذلك.