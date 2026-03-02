تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ارتبطوا بـ"حزب الله".. إسرائيل تعلن ضرب رجال استخبارات إيرانيين

Lebanon 24
02-03-2026 | 05:45
A-
A+
ارتبطوا بـحزب الله.. إسرائيل تعلن ضرب رجال استخبارات إيرانيين
ارتبطوا بـحزب الله.. إسرائيل تعلن ضرب رجال استخبارات إيرانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية، من بينهم نائب وزير الاستخبارات للشؤون الإسرائيلية ورئيس قسم التجسس.
 

وسبق أن تعرض مقرّ الوزارة في طهران لهجوم، أمس، واصفاً ذلك بأنه "ضربة قوية لقدرة النظام على دعم المخططات الإرهابية وإلحاق الأذى بمُعارضيه". 


وفنّد الجيش الإسرائيلي أسماء الذين تعرضوا للهجوم وهم سيد يحيى حميدي، نائب وزير الاستخبارات للشؤون الإسرائيلية ورئيس وزارة الاستخبارات الإيرانية، بالإضافة إلى جلال فور حسين، رئيس قسم التجسس في وزارة الاستخبارات. كذلك، تم تصفية عدد من كبار المسؤولين الآخرين المتورطين في دعم الأنشطة المسلحة حول العالم وقمع الشعب الإيراني، بما في ذلك في الاحتجاجات الأخيرة، وفق بيان جيش العدو.


كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال حرب غزة، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على عدد من الوثائق التي تكشف عن محاولات متكررة لفتح عملية استخباراتية مشتركة بين منظمات حزب الله وحماس والحرس الثوري في لبنان، بقيادة عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية"، وأضاف: "تُعدّ وزارة الاستخبارات أيضاً الأداة الرئيسية للنظام الإيراني لمراقبة أنشطة المواطنين الإيرانيين، وقد قدّم جنود الوزارة معلومات استخباراتية مكّنت من قمع الاحتجاجات بعنف على مرّ السنين".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يعلن انخراطه بـ"حرب إيران".. إسرائيل تردّ بقصف الضاحية والجنوب وحديث عن "اغتيال"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تطالب لبنان بـ "أكثر" من نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: إحباط وكشف 31 عنصراً إرهابيًّا أعلنوا استعدادهم للتعاون مع جهاز استخبارات الموساد
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزارة الاستخبارات

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
08:59 | 2026-03-02
Lebanon24
08:55 | 2026-03-02
Lebanon24
08:50 | 2026-03-02
Lebanon24
08:48 | 2026-03-02
Lebanon24
08:45 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24