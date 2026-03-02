ارتبطوا بـحزب الله.. إسرائيل تعلن ضرب رجال استخبارات إيرانيين

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ارتبطوا بـ"حزب الله".. إسرائيل تعلن ضرب رجال استخبارات إيرانيين
Lebanon 24
02-03-2026
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الإثنين، مقتل مسؤولين كبار في
وزارة الاستخبارات
الإيرانية
، من بينهم نائب وزير الاستخبارات للشؤون
الإسرائيلية
ورئيس قسم التجسس.
وسبق أن تعرض مقرّ الوزارة في
طهران
لهجوم، أمس، واصفاً ذلك بأنه "ضربة قوية لقدرة النظام على دعم المخططات الإرهابية وإلحاق الأذى بمُعارضيه".
وفنّد الجيش الإسرائيلي أسماء الذين تعرضوا للهجوم وهم سيد يحيى حميدي، نائب وزير الاستخبارات للشؤون الإسرائيلية ورئيس وزارة الاستخبارات الإيرانية، بالإضافة إلى جلال فور حسين، رئيس قسم التجسس في وزارة الاستخبارات. كذلك، تم تصفية عدد من كبار المسؤولين الآخرين المتورطين في دعم الأنشطة المسلحة حول العالم وقمع الشعب
الإيراني
، بما في ذلك في الاحتجاجات الأخيرة، وفق بيان جيش العدو.
كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال حرب غزة، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على عدد من الوثائق التي تكشف عن محاولات متكررة لفتح عملية استخباراتية مشتركة بين منظمات
حزب الله
وحماس والحرس الثوري في
لبنان
، بقيادة عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية"، وأضاف: "تُعدّ وزارة الاستخبارات أيضاً الأداة الرئيسية للنظام الإيراني لمراقبة أنشطة المواطنين الإيرانيين، وقد قدّم جنود الوزارة معلومات استخباراتية مكّنت من قمع الاحتجاجات بعنف على مرّ السنين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يعلن انخراطه بـ"حرب إيران".. إسرائيل تردّ بقصف الضاحية والجنوب وحديث عن "اغتيال"
Lebanon 24
"حزب الله" يعلن انخراطه بـ"حرب إيران".. إسرائيل تردّ بقصف الضاحية والجنوب وحديث عن "اغتيال"
02/03/2026 16:15:39
02/03/2026 16:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
Lebanon 24
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
02/03/2026 16:15:39
02/03/2026 16:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تطالب لبنان بـ "أكثر" من نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
واشنطن تطالب لبنان بـ "أكثر" من نزع سلاح "حزب الله"
02/03/2026 16:15:39
02/03/2026 16:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: إحباط وكشف 31 عنصراً إرهابيًّا أعلنوا استعدادهم للتعاون مع جهاز استخبارات الموساد
Lebanon 24
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: إحباط وكشف 31 عنصراً إرهابيًّا أعلنوا استعدادهم للتعاون مع جهاز استخبارات الموساد
02/03/2026 16:15:39
02/03/2026 16:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
وزارة الاستخبارات
الحرس الثوري
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
Lebanon 24
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
09:10 | 2026-03-02
02/03/2026 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه
Lebanon 24
بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه
08:59 | 2026-03-02
02/03/2026 08:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالصور والفيديو... غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
08:55 | 2026-03-02
02/03/2026 08:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب التطورات الراهنة.. استمرار إقفال الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
بسبب التطورات الراهنة.. استمرار إقفال الجامعة اللبنانية
08:50 | 2026-03-02
02/03/2026 08:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي نوه بقرار مجلس الوزراء
Lebanon 24
مخزومي نوه بقرار مجلس الوزراء
08:48 | 2026-03-02
02/03/2026 08:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:10 | 2026-03-02
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
08:59 | 2026-03-02
بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه
08:55 | 2026-03-02
بالصور والفيديو... غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
08:50 | 2026-03-02
بسبب التطورات الراهنة.. استمرار إقفال الجامعة اللبنانية
08:48 | 2026-03-02
مخزومي نوه بقرار مجلس الوزراء
08:45 | 2026-03-02
الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 16:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 16:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 16:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24