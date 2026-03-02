تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"تحالف التغيير": نؤيد قرار الحكومة

Lebanon 24
02-03-2026 | 07:58
A-
A+
تحالف التغيير: نؤيد قرار الحكومة
تحالف التغيير: نؤيد قرار الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 اشارت كتلة "تحالف التغيير" التي تضم النواب مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق والنائب السابق رامي فنج، في بيان الى انه "في ضوء التطورات الخطيرة التي يمر بها لبنان، وبناءً على قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر كل النشاطات العسكرية والأمنية التابعة لحزب الله واعتبارها خارج إطار القانون، تعلن الكتلة ما يلي:

أولاً: تؤيد الكتلة بشكل كامل قرار الحكومة اللبنانية بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها غير شرعية وخارجة عن القانون. كما تؤكد أن أي تنظيم أو مجموعة أو قوة خاصة، بما فيها سرايا المقاومة وأي تشكيلات لبنانية أو فلسطينية أخرى لها نشاط عسكري أو امني، يجب اعتبارها كذلك تنظيمات خارجة عن القانون وتخضع للإجراءات القانونية نفسها.

ثانياً:إن تكليف الجيش اللبناني بمهمة حصر السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، يستوجب تنفيذه فورا حمايةً للبنان وتجنباً لأي حرب إسرائيلية جديدة عليه.

وعليه، تدعو الكتلة إلى "توفير الدعم السياسي والوطني الكامل للجيش اللبناني، وإلى تحرك حازم وفوري من قبل قيادة الجيش للسيطرة على جميع المواقع والمراكز الأمنية والعسكرية التابعة لحزب الله، وشل قدرته على القيادة والتحكم وإدارة أي تنظيم عسكري، بما يشمل مراكزه المعروفة في الضاحية الجنوبية والبقاع وسائر المناطق اللبنانية.

ثالثاً: تدعم الكتلة استمرار الحكومة اللبنانية في المفاوضات غير المباشرة القائمة عبر الآليات المعتمدة، كما تدعو الحكومة إلى التمسك بالمسار التفاوضي حتى لو تطلب مفاوضات مباشرة وعلى اي مستوى كان، إذا كان من شأن ذلك تجنيب لبنان الانزلاق إلى حرب جديدة مع إسرائيل.

رابعاً: تدعو كتلة تحالف التغيير إلى عقد جلسة فورية للهيئة العامة لمجلس النواب، بحيث يتحمل المجلس النيابي مسؤوليته الوطنية الكاملة. وموقف كتلتنا هو دعم قرارات الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، والتأكيد أن هذه القرارات تعبّر عن إرادة أكثرية اللبنانيين الممثلة في البرلمان، وتهدف إلى تجنيب لبنان الانخراط في حروب إسناد لصالح أي محور خارجي".

واكدت الكتلة "ضرورة تنفيذ مسار سحب كل السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته سلاح حزب الله، ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ هذه المهمة بما يعيد حصرية السلاح وسلطة القرار الأمني والعسكري إلى الدولة اللبنانية وحدها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تحالف التغيير" تسلم الرد على السؤال النيابي حول "أوبتيموم".. إليكم التفاصيل!
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الحكومة اللبنانية قادرة على مواجهة "رياح التغيير" في المنطقة؟
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بين "حصر السلاح" و"تمويل الرواتب": هل تملك الحكومة هامش القرار؟
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لا نتائج مهمة مرتقبة من"مؤتمر دعم الجيش" واستياء من قرار الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

قيادة الجيش

اللبنانية

البرلمان

حزب الله

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-03-02
Lebanon24
09:16 | 2026-03-02
Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
08:59 | 2026-03-02
Lebanon24
08:55 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24