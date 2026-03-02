"تحالف التغيير": نؤيد قرار الحكومة

اشارت كتلة "تحالف التغيير" التي تضم النواب مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق والنائب السابق رامي فنج، في بيان الى انه "في ضوء التطورات الخطيرة التي يمر بها ، وبناءً على قرار القاضي بحظر كل النشاطات العسكرية والأمنية التابعة لحزب الله واعتبارها خارج إطار القانون، تعلن الكتلة ما يلي:



أولاً: تؤيد الكتلة بشكل كامل قرار الحكومة بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها غير شرعية وخارجة عن القانون. كما تؤكد أن أي تنظيم أو مجموعة أو قوة خاصة، بما فيها سرايا وأي تشكيلات لبنانية أو فلسطينية أخرى لها نشاط عسكري أو امني، يجب اعتبارها كذلك تنظيمات خارجة عن القانون وتخضع للإجراءات القانونية نفسها.



ثانياً:إن تكليف بمهمة حصر السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته سلاح على كامل الأراضي اللبنانية، يستوجب تنفيذه فورا حمايةً للبنان وتجنباً لأي حرب إسرائيلية جديدة عليه.



وعليه، تدعو الكتلة إلى "توفير الدعم السياسي والوطني الكامل للجيش اللبناني، وإلى تحرك حازم وفوري من قبل للسيطرة على جميع المواقع والمراكز الأمنية والعسكرية التابعة لحزب الله، وشل قدرته على القيادة والتحكم وإدارة أي تنظيم عسكري، بما يشمل مراكزه المعروفة في الضاحية الجنوبية والبقاع وسائر المناطق اللبنانية.



ثالثاً: تدعم الكتلة استمرار الحكومة اللبنانية في المفاوضات غير المباشرة القائمة عبر الآليات المعتمدة، كما تدعو الحكومة إلى التمسك بالمسار التفاوضي حتى لو تطلب مفاوضات مباشرة وعلى اي مستوى كان، إذا كان من شأن ذلك تجنيب لبنان الانزلاق إلى حرب جديدة مع .



رابعاً: تدعو كتلة تحالف التغيير إلى عقد جلسة فورية للهيئة العامة لمجلس النواب، بحيث يتحمل المجلس النيابي مسؤوليته الوطنية الكاملة. وموقف كتلتنا هو دعم قرارات الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، والتأكيد أن هذه القرارات تعبّر عن إرادة أكثرية اللبنانيين الممثلة في ، وتهدف إلى تجنيب لبنان الانخراط في حروب إسناد لصالح أي محور خارجي".



واكدت الكتلة "ضرورة تنفيذ مسار سحب كل السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته سلاح حزب الله، ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ هذه المهمة بما يعيد حصرية السلاح وسلطة القرار الأمني والعسكري إلى وحدها".

Advertisement