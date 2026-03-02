تقرير أميركيّ عن "حزب الله": أعطى ذريعة لإسرائيل لشنّ حربٍ جديدة على لبنان



ذكرت شبكة "CNN" الأميركية أنه "في الساعات التي سبقت فجر يوم الاثنين، فتح " " جبهة جديدة في الحرب الأميركية ضد عندما أطلق "صواريخ وسرباً من الطائرات المسيّرة" على قاعدة عسكرية في شمال . ووصف "الحزب" المدعوم من إيران، الحادث بأنه انتقام لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".



وبحسب الشبكة: "بغض النظر عن قول إسرائيل إن الهجوم لم يُسفر عن أي أضرار، وأنه تم اعتراض قذيفة واحدة، بينما سقطت قذائف أخرى في مناطق مفتوحة، وبغض النظر عن وصف رئيس الحكومة نواف سلام ما جرى بأنه "عمل غير مسؤول ومريب"، وصدور قرار حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله من قبل الدولة ، فإن إسرائيل كانت على أهبة الاستعداد لهذه اللحظة منذ شهور. فحتى بعد دخول وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2024، يواصل الجيش شنّ غارات شبه يومية على ، متهمًا "الحزب" بانتهاك الاتفاق من خلال إعادة تسليح عناصره وإعادة بناء بنيته التحتية. وفي تشرين الثاني، أعلنت إسرائيل عن اغتيال هيثم علي طبطبائي، ثاني أبرز قادة "حزب الله" ورئيس أركانه، لكن تلك كانت في الغالب غارات فردية".



وتابعت الشبكة: "في الماضي، حاولت منع صراع أوسع على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وساعدت في إقامة أول محادثات مباشرة بين المسؤولين المدنيين في البلدين في أواخر العام الماضي. والآن، فإن قرار حزب الله بالدخول في المعركة وتوسيع نطاق الصراع قد منح القيادة الإسرائيلية كل الأسباب التي تحتاجها لتكثيف ضرباتها بشكل كبير عليه في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، في مؤتمر صحفي: "أطلق "حزب الله" النار الليلة الماضية. لقد حذرناه. وسيدفع ثمناً باهظاً". وحتى صباح الاثنين، أعلنت عن استشهاد 31 شخصاً على الأقل وإصابة 149 آخرين في غارات جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان".



وأضافت الشبكة: "قبل ذلك بيوم، أعلنت إسرائيل أنها ستستدعي 100 ألف جندي احتياطي، سيتم نشر العديد منهم على الحدود الشمالية مع لبنان، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يحتل خمس نقاط على طول الحدود، ويحتفظ بها إلى أجل غير مسمى كمراكز مراقبة تمكنه من مراقبة جنوب لبنان. مع هذا الحشد الكبير للقوات الإضافية، سُئل ديفرين عما إذا كانت إسرائيل تستعد لتوغل بري أوسع في لبنان، فأجاب: "كل الخيارات مطروحة. نحن نجري تقييمات مستمرة للوضع". وكان المتحدث الإعلامي الخارجي للجيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، أكثر تحفظاً عندما وُجّه إليه السؤال نفسه، حيث قال للصحفيين: "لا توجد استعدادات وشيكة لغزو بري"، لكنه حذّر من احتمال وجود حملة طويلة الأمد في . وقال: "إذا صعّد حزب الله الوضع أكثر، فقد يستمر هذا الوضع لأسابيع"."

Advertisement