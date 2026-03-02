حديث عن اغتيال.. إسرائيل تزعم استهداف شخصية من "الحزب" في الجناح

أعلن الجيش ، مساء الإثنين، استهداف شخصية بارزة من " " بضربة عسكرية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.



ولم يُعلن جيش العدو اسم الشخصية المُستهدفة، فيما قالت معلومات أولية إنّ المستهدف هو شخصية قيادية.



وبعد الساعة الـ6 مساء، دوت أصوات انفجارات قوية في تبين أنها ناجمة عن قصف عنيف استهدف والضاحية الجنوبية لبيروت.



وبحسب المعلومات، فإن ضربة الجناح استهدفت شقة في محيط قناة "الميادين".